«Уходить в кусты неправильно»: почему США покидают СПЧ ООН

США хотели бы превратить Совет по правам человека при ООН в «инструмент продвижения своих интересов», считают в постпредстве РФ при международной организации. Российские дипломаты назвали циничными попытки Вашингтона обвинить другие страны в политизации СПЧ. В Совфеде связали выход Соединённых Штатов из совета с тем, что он перестал отвечать их интересам. Эксперты отметили, что решение покинуть СПЧ было принято на фоне критики самих американцев за нарушения прав человека.

В постоянном представительстве России при ООН заявление Соединённых Штатов о политизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) считают циничным.

Как отметили российские дипломаты, орган «работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества».

«Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают», — отметили в постпредстве.

Российская сторона предположила, что США «хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран».

«На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир, включая своих же традиционных союзников», — говорится в заявлении.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, выход США из СПЧ стал проявлением слабости Вашингтона.

«Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать её правоту в любых условиях, даже в меньшинстве. Это, кстати, всегда делала и продолжает делать наша страна — и в Совете Безопасности ООН, и в Комитете по правам человека, и в той же ПАСЕ, в которой всегда готова работать, лишь бы условия были равными», — сказал Косачёв.

Также по теме «Кладезь политических предубеждений»: США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека США выходят из состава Совета ООН по правам человека. Такое заявление сделала постоянный представитель Соединённых Штатов при...

По словам пресс-секретаря российской миссии при ООН Фёдора Стржижовского, Россия продолжит работу в СПЧ и выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав органа на 2021—2023 годы.

Возможное участие России было бы «весомым вкладом» в деятельность СПЧ, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия всегда ведет себя очень конструктивно. Если мы туда проходим, то это можно расценивать как нашу небольшую дипломатическую победу», — заявил он в разговоре с RT.

«Их (США. — RT) сила часто не в правде, а в банально сколачиваемых всеми правдами и неправдами «коалициях», которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага. А если не получается, хлопанье дверью оказывается единственным выходом. Так было и с ЮНЕСКО, и с Межпарламентским союзом, и в ряде других случаев. Теперь вот и до прав человека добрались. Эмоции понятны: США ведь, как известно, много платят в бюджет ООН, а голосования раз за разом оказываются не проамериканскими, а честными и объективными...», — заметил Косачёв.

Интерпретация исполнения прав человека, которой придерживается СПЧ, не соответствует представлениям Вашингтона, заявил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов. По его мнению, на решение выйти из совета повлияли многочисленные обвинения в адрес Вашингтона и разница в подходах к проблематике.

«Американцев много критикуют за то, что они повсеместно нарушают права человека, особенно, в тех странах, в которых имеют политическое влияние. Тюрьмы под иностранной юрисдикцией: Гуантанамо, которую Обама обещал закрыть, секретные тюрьмы ЦРУ в Европе. Беспардонные действия по захвату граждан различных стран на различных территориях, предание суду под собственной юрисдикцией, попытка распространить своё законодательство, незаконная санкционная политика — всё это является грубейшими нарушениями прав человека», — сказал парламентарий.

«Но это своего рода самоизоляция. Это называется «засовывать голову в песок». Мир таков, что нужно, наоборот, на международных площадках договариваться о подходах к той или иной проблематике, а уходить в кусты, отсиживаться по своим национальным квартирам, неправильно», — добавил депутат в беседе c RT.

По словам Джабарова, решение Вашингтона может вызывать только сожаление. В то же время он подчеркнул, что совет продолжит работу в прежнем режиме.

«Все структуры, где американцы не могут полностью доминировать, становятся им неугодными. Это их право, если США считают что им там делать нечего… Но это не значит, что Совет по правам человека прекратит своё существование. Жизнь продолжается», — отметил Джабаров.

Союзники сожалеют

19 июня о выходе США из СПЧ объявила постпред страны при ООН Никки Хейли. По её словам, приверженность Вашингтона соблюдению прав человека «не позволяет оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая превращает права человека в издёвку».

В то же время она отметила, что США будут готовы вновь стать членом СПЧ в случае, если орган будет реформирован, как того требуют Соединённые Штаты.

В Великобритании решение Вашингтона также восприняли с сожалением. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что выходить из СПЧ Лондон не собирается. В то же время британские власти согласны с Соединёнными Штатами, что реформа совета необходима.

«Поддержка Британией Совета по правам человека остаётся непоколебимой. Это лучший инструмент, с помощью которого международное сообщество должно бороться с безнаказанностью в несовершенном мире», — отметил министр.

Борис Джонсон

© Denis Balibouse

Двойные стандарты

Решение о выходе из Совета по правам человека было принято на фоне политики разделения семей нелегальных мигрантов, которую проводит Вашингтон. 18 июня обеспокоенность ситуацией выразил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.

«Мысль о том, чтобы какая-либо страна запугивала родителей, обращаясь так с их детьми, — это уже бессовестно. Я призываю Соединённые Штаты немедленно прекратить политику насильственного разделения семей. Я также призываю правительство ратифицировать конвенцию о правах ребёнка, чтобы фундаментальные права детей имели административный статус и находились в центре семейного законодательства и политики», — сказал он.

Журналист Рамзи Баруд в беседе с RT предположил, что критика со стороны главы СПЧ могла повлиять на решение США покинуть орган ООН.

«Теперь они решили полностью убрать себя из СПЧ, что мне кажется позитивным шагом. США присутствовали в этой организации только для преследования врагов и защиты Израиля и своих интересов», — считает эксперт.

По данным Министерства внутренней безопасности США, которые приводит Associated Press, с 19 апреля по 31 мая в результате массового потока нелегальных мигрантов в Соединённые Штаты с семьями были разлучены около 2 тысяч детей.

По словам исполнительного директора организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсии, американские власти не предоставляют сотрудникам правозащитных организаций доступ к палаткам на границе США и Мексики, где находятся дети нелегальных мигрантов.

© CBP/Handout via REUTERS

«Мы пытаемся получить доступ, но позиция администрации остаётся неясной, в этом вопросе нет прозрачности... Правительство не пускает прессу и правозащитные организации внутрь», — цитирует Гарсию РИА Новости.

Однако Соединённые Штаты обосновали свой выход из СПЧ нарушениями прав человека, которые они усмотрели у других стран.

«Зашкаливающая риторика раздаётся из страны, власти которой в эти дни на глазах у изумлённого мира отбирают у вышвыриваемых из США нелегальных мигрантов их несовершеннолетних детей. Счёт которым уже на тысячи. Комментарии излишни», — заключил Косачёв.