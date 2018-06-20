Правозащитники из США заявили, что не могут получить доступ к детям мексиканских мигрантов

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Исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия в беседе с РИА Новости заявил, что власти США не предоставляют сотрудникам правозащитных организаций доступ к палаткам на границе Соединённых Штатов и Мексики, где находятся дети нелегальных мексиканских мигрантов.

«Мы пытаемся получить доступ, но позиция администрации остаётся неясной, в этом вопросе нет прозрачности... Правительство не пускает прессу и правозащитные организации внутрь», — объяснил он.

По словам собеседника агентства, дети нелегалов живут в «невыносимых условиях».

В частности, как отметил Гарсия, температура воздуха в палатках может достигать +42 °C.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал США не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями.

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