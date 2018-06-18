Глава СПЧ ООН призвал США прекратить разделять детей мигрантов с родителями

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн призвал власти США прекратить разделение детей мигрантов со своими родителями на границе страны.

Об этом сообщает AFP.

«Мысль о том, чтобы какая-либо страна запугивала родителей, обращаясь так с их детьми, — это уже бессовестно. Я призываю Соединённые Штаты немедленно прекратить политику насильственного разделения семей. Я также призываю правительство ратифицировать конвенцию о правах ребёнка, чтобы фундаментальные права детей имели административный статус и находились в центре семейного законодательства и политики», — заявил аль-Хуссейн.

Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в США разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.