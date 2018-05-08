В США предупредили нелегальных мигрантов о риске распада семей при уголовном преследовании

Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

«Если вы незаконно ввезёте ребёнка, мы будем преследовать вас в судебном порядке, и этот ребёнок будет отделён от вас, как того требует закон», — цитирует Сешнса ABC.

По его словам, власти «не позволят стране быть захваченной».

«Мы не капитулируем перед беззаконием», — добавил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб «немедленно прекратить» практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов в США.