В США предупредили нелегальных мигрантов о риске распада семей при уголовном преследовании

Короткая ссылка
Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.
В США предупредили нелегальных мигрантов о риске распада семей при уголовном преследовании
  • Reuters

«Если вы незаконно ввезёте ребёнка, мы будем преследовать вас в судебном порядке, и этот ребёнок будет отделён от вас, как того требует закон», — цитирует Сешнса ABC.

По его словам, власти «не позволят стране быть захваченной».

«Мы не капитулируем перед беззаконием», — добавил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб «немедленно прекратить» практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных