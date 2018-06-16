Около 2 тысяч детей нелегальных мигрантов в США разлучили с семьями за шесть недель

Около 2 тысяч детей были разлучены с семьями в результате массового потока нелегальных мигрантов в Соединённые Штаты за шесть недель, сообщает Associated Press со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности страны.

По данным агентства, 1995 детей были разлучены с 1940 взрослыми с 19 апреля по 31 мая.

Соответствующие меры принимаются на фоне политики «нулевой толерантности», объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом.

Согласно протоколу, американские власти не могут задерживать детей нелегальных мигрантов, так как предъявить обвинения в незаконном пересечении границы можно лишь родителям.

Ранее Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

Также американский лидер Дональд Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения и социальных служб «немедленно прекратить» практику «поймал и отпустил» в отношении нелегалов в США.