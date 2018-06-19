В ЮНИСЕФ обеспокоены практикой разделения семей нелегальных мигрантов в США

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор раскритиковала политику отъёма властями США детей у нелегальных мигрантов и насильственное разделение семей.

Об этом сообщается на сайте организации.

Фор рассказала о шокирующих историях детей, которых отняли у родителей, приехавших в США в поисках убежища.

«Задержание и разделение семьи — это травмирующий опыт, который может привести к тому, что дети станут более уязвимыми к эксплуатации и надругательствам, может вызвать серьёзный стресс, который, как показали многочисленные исследования, способен повлиять на долгосрочное развитие детей», — заявила Фор.

Она отметила, что подобная практика не может быть в чьих-либо интересах, тем более в интересах детей, так как они больше всего страдают в подобной ситуации.

«Надеюсь, что интересы детей беженцев и мигрантов будут иметь первостепенное значение в применении процедур и законов о предоставлении убежища в США», — заявила Фор.

Ранее ЮНИСЕФ сообщал, что около половины детей в Афганистане не имеют возможности посещать школу.