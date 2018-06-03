ЮНИСЕФ: около половины детей в Афганистане не имеют возможности посещать школу

Министерство образования Афганистана и Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали доклад, в котором говорится, что почти половина проживающих в стране детей в возрасте от 7 до 17 лет не могут посещать учебные заведения.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Отмечается, что до 3,7 млн детей в Афганистане не посещают школу. При этом девочки чаще мальчиков не имеют возможности ходить в образовательные учреждения.

Подобная статистика, по мнению авторов доклада, связана с вооружённым конфликтом в стране, бедностью, ранними браками и рядом других факторов.

В марте 2017 года сообщалось, что посольство США в Кабуле ищет неправительственную организацию, которая будет управлять учебными центрами на территории Афганистана. Цель программы — воспитать новое поколение национальных лидеров, которое воспримет американские ценности и культуру, а также изменит отношение к Соединённым Штатам.