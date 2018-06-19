МИД Мексики призвал США пересмотреть политику разделения детей мигрантов со своими родителями

Глава МИД Мексики Луис Видегарай призвал власти Соединённых Штатов пересмотреть политику разделения семей нелегальных мигрантов на границе. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Луис Видегарай самым решительным образом осудил миграционную политику разъединения семей на границе Соединённых Штатов, которую он охарактеризовал как жестокое и бесчеловечное действие», — говорится в сообщении мексиканского МИД в Twitter.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор раскритиковала политику отъёма властями США детей у нелегальных мигрантов и насильственное разделение семей.

Кроме того, Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями.