МИД Мексики призвал США пересмотреть политику разделения детей мигрантов со своими родителями

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Глава МИД Мексики Луис Видегарай призвал власти Соединённых Штатов пересмотреть политику разделения семей нелегальных мигрантов на границе. Об этом он заявил на пресс-конференции.
МИД Мексики призвал США пересмотреть политику разделения детей мигрантов со своими родителями
  • © Danita Delimon
  • globallookpress.com

«Луис Видегарай самым решительным образом осудил миграционную политику разъединения семей на границе Соединённых Штатов, которую он охарактеризовал как жестокое и бесчеловечное действие», — говорится в сообщении мексиканского МИД в Twitter.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор раскритиковала политику отъёма властями США детей у нелегальных мигрантов и насильственное разделение семей.

Кроме того, Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями.

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