МИД Мексики призвал США пересмотреть политику разделения детей мигрантов со своими родителями
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«Луис Видегарай самым решительным образом осудил миграционную политику разъединения семей на границе Соединённых Штатов, которую он охарактеризовал как жестокое и бесчеловечное действие», — говорится в сообщении мексиканского МИД в Twitter.
Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор раскритиковала политику отъёма властями США детей у нелегальных мигрантов и насильственное разделение семей.
Кроме того, Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями.