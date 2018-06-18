Генсек ООН призвал США не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти США не разделять детей нелегальных мигрантов с родителями в рамках американской миграционной политики.

«Принципиально Генеральный секретарь считает, что к беженцам и мигрантам следует относиться с уважением и достоинством в соответствии с действующим международным правом. Дети не должны травмироваться, будучи отделёнными от родителей. Необходимо сохранить единство семьи», — говорится в сообщении пресс-секретаря Генсека Стефана Дюжаррика.

Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в США разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн призвал власти США прекратить разделение детей мигрантов со своими родителями на границе страны.