Генсек ООН призвал США не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти США не разделять детей нелегальных мигрантов с родителями в рамках американской миграционной политики.
Генсек ООН призвал США не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями
  • ©LEHTIKUVA
  • Reuters

«Принципиально Генеральный секретарь считает, что к беженцам и мигрантам следует относиться с уважением и достоинством в соответствии с действующим международным правом. Дети не должны травмироваться, будучи отделёнными от родителей. Необходимо сохранить единство семьи», — говорится в сообщении пресс-секретаря Генсека Стефана Дюжаррика.

Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в США разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн призвал власти США прекратить разделение детей мигрантов со своими родителями на границе страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить