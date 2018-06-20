Хейли поблагодарила Помпео за оказанную ей поддержку

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Постпред США при ООН Никки Хейли в своём Twitter поблагодарила американского госсекретаря Майка Помпео за слова поддержки после заявления о выходе Соединённых Штатов из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Спасибо за сотрудничество и поддержку», — написала она, обращаясь к Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявил, что Хейли «потратила больше года» для того, чтобы реформировать СПЧ ООН, но её попытки не увенчались успехом.

«Постпред США при ООН Никки Хейли потратила больше года, пытаясь реформировать Совет. Она отстаивала лидерство Соединённых Штатов на многих направлениях», — написал Помпео.

По его словам, Хейли является тем человеком, который способен продвигать позицию Вашингтона на различных площадках организации.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СПЧ ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что разочарован решением Вашингтона.

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