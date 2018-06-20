В постпредстве России назвали заявление США о политизации СПЧ ООН «циничным»

В постоянном представительстве России при Организации Объединённых Наций назвали заявление Соединённых Штатов о якобы политизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) «циничным».

По мнению российской стороны, СПЧ ООН является «ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека».

«Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают», — цитирует РИА Новости заявление миссии.

В комментарии также отмечается, что «США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран».

«На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работу Совета и в провале своей инициативы практически весь мир, включая своих же традиционных союзников», — заключили в постпредстве.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СПЧ ООН.

США часто критиковали Совет, так как он, по мнению американской стороны, проявляет предвзятость по отношению к Израилю.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что разочарован решением Вашингтона.