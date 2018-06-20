Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ ООН на 2021-2023 годы
«Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы», — уточнил он.
По данным агентства, срок членства российской стороны в Совете закончился в декабре 2016 года.
Впоследствии Россия не была переизбрана в состав организации.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СПЧ ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что разочарован решением американской стороны.