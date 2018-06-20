Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ ООН на 2021-2023 годы

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российской миссии при ООН Фёдора Стржижовского.

«Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы», — уточнил он.

По данным агентства, срок членства российской стороны в Совете закончился в декабре 2016 года.

Впоследствии Россия не была переизбрана в состав организации.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СПЧ ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что разочарован решением американской стороны.