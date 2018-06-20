Председатель СПЧ ООН прокомментировал решение США о выходе из организации

Председатель Совета по правам человека ООН (СПЧ) Воислав Шуц прокомментировал решение Соединённых Штатов выйти из состава организации. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ ООН.

«Во времена, когда ценность и сила мультилатерализма и прав человека ежедневно подвергаются угрозам, нам необходимо сохранять сильный и полный энергии Совет, признавая его центральной частью системы ООН в XXI веке», — говорится в сообщении.

По словам Шуца, Совет много раз служил как способ раннего предупреждения нарушений прав человека.

Кроме того Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что разочарован решением США покинуть Совет.

«Огорчающие, если не по-настоящему ошеломляющие новости. Учитывая положение прав человека в сегодняшнем мире, США должны были вступать, а не выходить», — говорится в сообщении в Twitter УВКПЧ ООН.

Ранее сообщалось, что США официально вышли из состава СПЧ ООН.