Председатель СПЧ ООН прокомментировал решение США о выходе из организации

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Председатель Совета по правам человека ООН (СПЧ) Воислав Шуц прокомментировал решение Соединённых Штатов выйти из состава организации. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ ООН.

«Во времена, когда ценность и сила мультилатерализма и прав человека ежедневно подвергаются угрозам, нам необходимо сохранять сильный и полный энергии Совет, признавая его центральной частью системы ООН в XXI веке», — говорится в сообщении.

По словам Шуца, Совет много раз служил как способ раннего предупреждения нарушений прав человека.

Кроме того Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что разочарован решением США покинуть Совет.

«Огорчающие, если не по-настоящему ошеломляющие новости. Учитывая положение прав человека в сегодняшнем мире, США должны были вступать, а не выходить», — говорится в сообщении в Twitter УВКПЧ ООН.

Ранее сообщалось, что США официально вышли из состава СПЧ ООН.

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