Помпео заявил, что СПЧ ООН подрывает национальные интересы США

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления заявил, что Совет по правам человека ООН (СПЧ) подрывает национальные интересы Соединённых Штатов.

«Когда организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем её участником», — сказал он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что Соединённые Штаты официально выходят из состава Совета.

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