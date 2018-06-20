Помпео заявил, что СПЧ ООН подрывает национальные интересы США

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления заявил, что Совет по правам человека ООН (СПЧ) подрывает национальные интересы Соединённых Штатов.

«Когда организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем её участником», — сказал он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что Соединённые Штаты официально выходят из состава Совета.