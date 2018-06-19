СМИ сообщили о намерении США объявить о выходе из Совета ООН по правам человека
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
DEVELOPING: U.S. plans to withdraw from UN's Humans Rights Council today https://t.co/cOcOzFNUI9pic.twitter.com/JCO34sQbKl— Bloomberg (@business) 19 июня 2018 г.
По данным агентства, соответствующее заявление будет сделано во вторник, 19 июня, в 17:00 по местному времени.
Как отмечается, США неоднократно подвергали критике СПЧ ООН.
В частности, в сентябре прошлого года вице-президент США Майк Пенс заявил, что Совет ООН по правам человека превратился в «форум для антисемитизма и борьбы с Израилем».