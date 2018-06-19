СМИ сообщили о намерении США объявить о выходе из Совета ООН по правам человека

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Администрация американского президента Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека.
СМИ сообщили о намерении США объявить о выходе из Совета ООН по правам человека
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, соответствующее заявление будет сделано во вторник, 19 июня, в 17:00 по местному времени.

Как отмечается, США неоднократно подвергали критике СПЧ ООН.

В частности, в сентябре прошлого года вице-президент США Майк Пенс заявил, что Совет ООН по правам человека превратился в «форум для антисемитизма и борьбы с Израилем».

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