СМИ сообщили о намерении США объявить о выходе из Совета ООН по правам человека

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, соответствующее заявление будет сделано во вторник, 19 июня, в 17:00 по местному времени.

Как отмечается, США неоднократно подвергали критике СПЧ ООН.

В частности, в сентябре прошлого года вице-президент США Майк Пенс заявил, что Совет ООН по правам человека превратился в «форум для антисемитизма и борьбы с Израилем».