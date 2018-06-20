В Израиле назвали решение о выходе США из СПЧ ООН «отважным»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём Twitter прокомментировал решение Соединённых Штатов о выходе из состава Совета по правам человека ООН (СПЧ).

«Израиль благодарит президента (США Дональда. — RT) Трампа, госсекретаря (Майка. — RT) Помпео и постпреда (при ООН Никки. — RT) Хейли за их отважное решение, принятое против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека», — говорится в сообщении.

По мнению израильской стороны, Совет зарекомендовал себя «враждебной, антиизраильской организацией».

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты выходят из СПЧ ООН.

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