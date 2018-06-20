Власти штата Нью-Йорк намерены подать иск против администрации США из-за миграционной политики

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении подать иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за миграционной политики, проводимой властями Соединённых Штатов в отношении мигрантов.

По его словам, подобная политика нарушает конституционные права мигрантов.

«Мы не потерпим, чтобы федеральное правительство нарушало конституционные права детей и их родителей. Штат Нью-Йорк будет действовать и подаст иск, чтобы положить конец этому бессердечному и преднамеренному нападению на общины мигрантов», — завил Куомо.

Ранее исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия заявил, что власти США не предоставляют сотрудникам правозащитных организаций доступ к палаткам на границе Соединённых Штатов и Мексики, где находятся дети нелегальных мексиканских мигрантов.