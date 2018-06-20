«Кладезь политических предубеждений»: США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

США выходят из состава Совета ООН по правам человека. Такое заявление сделала постоянный представитель Соединённых Штатов при организации Никки Хейли. По её словам, решение было принято после неудачных попыток реформировать СПЧ, а также из-за его якобы «хронического антиизраильского уклона». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поблагодарил Вашингтон за принятое решение, тогда как в ООН заявили, что предпочли бы сохранить США в составе совета.

Соединённые Штаты приняли решение покинуть состав Совета Организации объединённых наций по правам человека. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе специальной совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.

«США официально выходят из Совета ООН по правам человека​​​. При этом я хочу прояснить: мы не отступаем от своей приверженности соблюдению прав человека», — заявила Хейли.

По словам высокопоставленного дипломата, решение о выходе из СПЧ было принято после того, как Вашингтон не увидел никакого прогресса в деле реформирования Совета, к чему Соединённые Штаты призывали больше года.

«Мы идём на этот шаг, поскольку наша приверженность (соблюдению прав человека. — RT) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая превращает права человека в издёвку», — подчеркнула Хейли.

При этом она отметила, что решение покинуть СПЧ ООН не было принято внезапно.

«Когда 17 месяцев назад сменилась администрация, нам были хорошо известны огромные недостатки Совета по правам человека. Мы могли бы немедленно выйти из него, но мы этого не сделали. Вместо этого мы добросовестно пытались решить проблемы», — заявила дипломат.

Как подчеркнула Хейли, решение Вашингтона обусловлено тем, что СПЧ ООН превратился в «кладезь политических предубеждений». Постпред также обвинила Совет в предвзятости и лицемерии, которые, в частности, выражаются в «хроническом антиизраильском уклоне».

При этом Хейли отметила, что Соединённые Штаты готовы вновь стать членом СПЧ ООН в том случае, если этот орган всё же будет реформирован.

«Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдёт, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — заявила дипломат.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео обвинил СПЧ ООН в подрыве национальных интересов Соединённых Штатов.

«Если организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем её членом», — заявил госсекретарь.

При этом в ходе пресс-конференции Помпео обратил внимание на усилия Никки Хейли, отметив, что постпред США при ООН «потратила больше года», пытаясь реформировать Совет по правам человека.

.@SecPompeo: The United States which leads the world in humanitarian assistance, and whose service members have sacrificed life and limb to free millions from oppression and tyranny -- will not take lectures form hypocritical bodies and institutions. pic.twitter.com/A93lHmVD4h — Department of State (@StateDept) 19 июня 2018 г.

В мире по разному встретили решение Вашингтона. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил важность существующей модели и отметил, что предпочёл бы, чтобы Соединённые Штаты остались членом СПЧ.

«Генеральный секретарь предпочёл бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру», — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В свою очередь, председатель СПЧ ООН Воислав Шуц заявил, что в настоящее время международное сообщество должно бороться за сохранение целостности Совета ООН по правам человека.

«Во времена, когда ценность и сила мультилатеризма и прав человека ежедневно сталкиваются с угрозами, нам необходимо сохранять сильный и полный энергии Совет, признавая его центральной частью системы ООН в XXI веке», — цитирует РИА Новости слова Шуца.

Председатель СПЧ отметил, что он признаёт право государств на выход из Совета, добавив, что на протяжении 12 лет США «играли конструктивную роль в обсуждении многих вопросов».

Отвечая на критику со стороны Вашингтона, Шуц заявил, что СПЧ ООН неоднократно служил инструментом раннего предупреждения нарушений прав человека.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Соединённые Штаты за принятое решение, также обвинив СПЧ ООН в лицемерии и лжи.

«Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и постпреда Хейли за их отважное решение, принятое против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека», — приводит канцелярия Нетаньяху его заявление.

По его словам, СПЧ зарекомендовал себя как «предвзятая, враждебная и антиизраильская организация, предавшая свою миссию по защите прав человека».

The US decision to leave this prejudiced body is an unequivocal statement that enough is enough.



Israel welcomes the American announcement. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 19 июня 2018 г.

«Решение США выйти из этой необъективной организации — это чёткий сигнал, что терпение кончилось. Израиль приветствует американское заявление», — написал Нетаньяху в Twitter.

Столь резкая критика со стороны Израиля, очевидно, связана с тем, что политика Тель-Авива по отношению к палестинцам неоднократно становилась объектом особого внимания со стороны СПЧ. А в середине мая этот орган принял решение о создании независимого международного механизма по расследованию событий в секторе Газа.

Напомним, что Совет по правам человека ООН — это межправительственный орган, в состав которого входят 47 государств, «ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру». Страны в СПЧ избираются на три года от региональных групп с возможностью переизбрания на второй срок. Согласно принципу формирования органа, в него входят 13 государств из азиатско-тихоокеанского региона, 13 африканских, восемь латиноамериканских, шесть восточноевропейских и семь стран из Западной Европы и прочих регионов. Процесс выборов в СПЧ проходит на Генассамблее ООН, а текущий срок членства Соединённых Штатов в этом органе истекло бы 31 декабря 2019 года.