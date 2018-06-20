В Совфеде заявили, что решение США о выходе из СПЧ ООН демонстрирует слабость Вашингтона
«США объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона», — написал он.
По мнению Косачёва, сильные игроки могут отстаивать свою позицию даже в том случае, если находятся в меньшинстве.
«Эмоции понятны: США ведь, как известно, много платят в бюджет ООН, а голосования раз за разом оказываются не проамериканскими, а честными и объективными», — заключил он.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СПЧ ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что разочарован решением Вашингтона.