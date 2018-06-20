В Совфеде заявили, что решение США о выходе из СПЧ ООН демонстрирует слабость Вашингтона

Короткая ссылка
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook заявил, что решение о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ), которое приняли США, демонстрирует слабость Вашингтона.

«США объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона», — написал он.

По мнению Косачёва, сильные игроки могут отстаивать свою позицию даже в том случае, если находятся в меньшинстве. 

«Эмоции понятны: США ведь, как известно, много платят в бюджет ООН, а голосования раз за разом оказываются не проамериканскими, а честными и объективными», — заключил он.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СПЧ ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что разочарован решением Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить