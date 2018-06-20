В Совфеде заявили, что решение США о выходе из СПЧ ООН демонстрирует слабость Вашингтона

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook заявил, что решение о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ), которое приняли США, демонстрирует слабость Вашингтона.

«США объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона», — написал он.

По мнению Косачёва, сильные игроки могут отстаивать свою позицию даже в том случае, если находятся в меньшинстве.

«Эмоции понятны: США ведь, как известно, много платят в бюджет ООН, а голосования раз за разом оказываются не проамериканскими, а честными и объективными», — заключил он.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СПЧ ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что разочарован решением Вашингтона.