Без России и Китая: смогут ли США пересмотреть ядерную сделку с Ираном в одностороннем порядке

Соединённые Штаты не стали выходить из ядерной сделки с Ираном, однако Дональд Трамп заявил, что принимает такое решение в последний раз. Американский лидер выставил европейским союзникам ряд условий, призвав их поддержать американское давление на исламскую республику и изменить некоторые пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года. При этом глава Белого дома проигнорировал в своём обращении двух других подписантов сделки — Россию и Китай. О новом подходе администрации США к вопросу ядерной программы Тегерана — в материале RT.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в четверг объявил о том, что продлевает режим снятия санкций с Ирана в соответствии с заключённым в 2015 году Совместным всеобъемлющим планом действий. Срок действия санкционных послаблений по четырём американским законам, касающихся ядерной программы Тегерана, истекал в конце января.

Пролонгируя документ, Трамп, однако, подчеркнул, что делает это в последний раз.

«Сегодня я откладываю действие некоторых ядерных санкций, но только для того, чтобы достичь соглашения с нашими европейскими коллегами по поводу того, чтобы исправить ужасные изъяны иранской ядерной сделки, — заявил Дональд Трамп. — Это последний шанс. При отсутствии такого соглашения США не станут снова откладывать применение санкций, придерживаясь ядерного соглашения с Ираном. И если когда-нибудь я решу, что такое соглашение недостижимо, я выйду из сделки немедленно».

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что США должны существенно изменить СВПД или покинуть договор.

Реакция Москвы

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно: оправдываются наши худшие ожидания», — прокомментировал заявление Трампа замглавы МИД России Сергей Рябков. — Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам».

По словам Рябкова, возможный выход США из ядерного соглашения с Ираном нанесёт ущерб укреплению режима нераспространения. В интервью ТАСС заместитель министра заявил, что Россия будет настойчиво объяснять США ущербность и порочность их санкционной политики.

«Но повторяю, что после вчерашних заявлений судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе) под большим вопросом», — добавил Рябков.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что «разногласия США и ЕС по ядерной сделке с Ираном могут приобрести критический характер». Об этом он написал в своём Twitter, добавив, что в Европе понимают все риски, связанные с попытками Трампа «исправить» действующую программу.

Разногласия между США и ЕС по иранской сделке могут приобрести критический характер. Трамп хочет её исправить, но любые "исправления" рискуют её погубить. И в Европе это понимают. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2018 г.

Отчаянные попытки

После выступления Дональда Трампа США в тот же день ввели дополнительные санкции против 14 физических и юридических лиц Ирана, включая главу судебной системы страны аятоллу Садика Лариджани. Им вменяется нарушение прав человека во время противодействия недавним беспорядкам в стране, а также содействие развитию иранской ракетной программы.

«Политика Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, так же как Иран», — прокомментировал в своём Twitter заявление американского лидера министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 12 января 2018 г.

«Это соглашение служит национальным интересам США, как подтвердили министр обороны Мэттис, госсекретарь Тиллерсон и другие. И мы слышали всего пару дней назад от европейских лидеров, что это работающее соглашение», — подчеркнул в интервью RT бывший советник иранской переговорной группы по ядерной программе страны Кавех Афрасиаби. Поэтому, как отмечает эксперт, заявление Трампа подрывает международное доверие к Соединённым Штатам.

Расшатывание режима сделки

Эксперты отмечают, что в своём заявлении Трамп не обмолвился ни о двух важнейших участниках СВПД — России и Китае, — ни об ООН, резолюцией которой подкреплён документ. Администрация Белого дома накануне заявления президента подчеркнула, что не планирует вести каких-либо переговоров и с самим Ираном.

Вместо этого она предложила трём европейским участникам сделки — Германии, Франции и Великобритании — заключить сепаратное соглашение с США, по которому эти страны могли бы ввести многосторонние санкции против Тегерана.

«Это должно быть что-то, над чем Соединённые Штаты будут работать только со своими европейскими партнёрами, — объяснил журналистам позицию Белого дома представитель администрации Трампа 12 января 2018 года. — Это будет соглашение между Соединёнными Штатами и нашими европейскими партнёрами о повторном введении многосторонних санкций, если иранцы превысят новые ограничения, которые мы установим».

Как сообщает газета The Hill, бывший заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что европейцы вряд ли согласятся договариваться с США за спиной у других участников ядерной сделки, включая Иран, Россию и Китай.

Заключение в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки с Ираном — министрами иностранных дел Ирана, России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии

Reuters

«Я не могу представить, что успешный процесс будет исключать других участников изначальной сделки», — отметила эксперт.

«США ранее заявляли, что могут выйти из этой сделки в один момент, — заявил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Но по всей видимости, специалисты по международному праву объяснили администрации, что она не в состоянии просто так выйти в одностороннем порядке. Более того, односторонний выход, на самом деле, её и не дезавуирует».

По словам эксперта, любые попытки США покинуть СВПД могут не иметь правовой силы. «Соединённые Штаты могут остаться в изоляции, они выйдут из договорённости, а договорённость останется в силе», — подчеркнул политолог.

«Поэтому сейчас Соединённые Штаты встали на путь постепенного расшатывания правого режима этой сделки, — отметил Васильев. — Для этого им необходимо перетянуть на свою сторону европейских союзников».

В результате Россия и Китай будут изолированы, и США начнут давить уже на эти страны. Также, по мнению Васильева, стратегия США направлена на то, чтобы подтолкнуть сам Иран к выходу из договора.

Односторонние меры

Желание изменить Совместный всеобъемлющий план действий в одностороннем порядке проскальзывает и в другом ультиматуме Трампа, озвученном 12 января 2018 года. Так, глава Белого дома заявил, что настаивает на принятии конгрессом нового закона. В нём, по его мнению, США должны потребовать, чтобы Иран допускал инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты по первому запросу. Также в этом внутреннем законе Соединённых Штатов, по мнению Трампа, должна быть отражена бессрочность ядерной сделки с Ираном, хотя в самом соглашении говорится о 15-летнем периоде, на который вводятся ограничения по обогащению урана для исламской республики.

Ещё одно нововведение, которого хочет добиться американский лидер, — связать ракетную программу Ирана с ядерной и рассматривать разработку Ираном баллистических ракет как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Сенатор Боб Коркер

Reuters

Эти предложения, как подчёркивает The Hill, буквально повторяют внесённые сенаторами Бобом Коркером и Томом Коттоном в конгресс ещё в октябре 2015 года поправки в INARA — закон о ядерной сделке с Ираном. Тогда демократы отвергли их «как неприемлемое одностороннее переписывание соглашения», подчёркивает издание.

По словам Владимира Васильева, с помощью изменений во внутреннем законодательстве США планируют повлиять на своих партнёров. Документ обяжет американскую дипломатию придерживаться определённой линии и давить на союзников, чтобы они приняли американскую точку зрения. Кроме того, ограничения для американского бизнеса на сотрудничество с Ираном по типу тех, что были введены 12 января 2018 года, превращают его в инструмент давления на своих партнёров в Европе и Азии, заставляя их отказаться от сделок с иранцами.

«Поскольку Америка задаёт тон на фондовых рынках, растёт ощущение, что надо играть по американским правилам, а то хуже будет», — отмечает политолог.

Давление на Европу

«ЕС принял к сведению заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о ядерной сделке с Ираном», — прокомментировала Внешнеполитическая служба ЕС позицию американского лидера. Европейское дипведомство пообещало сделать совместную оценку заявления с тремя странами — участницами ядерной сделки от Европы: Францией, Германией и Великобританией, а также с другими странами ЕС.

«Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий», — отмечает Внешнеполитическая служба Европейского Союза.

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (Иран)

globallookpress.com

© Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Между тем в своём заявлении Трамп не только призвал европейские страны заключить особое соглашение с США по санкциям относительно иранской ядерной программы, но и потребовал от европейских союзников присоединиться к другим ограничительным мерам против Ирана, введённым США: санкциям против Корпуса стражей исламской революции, руководства республики и движения «Хезболла». Трамп также настаивает на том, чтобы европейцы признали «Хезболлу» террористической организацией «во всей её полноте» и поддержали США в борьбе с иранскими киберугрозами, ракетной программой страны и нарушениями прав человека в Иране.

«Страны Европы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Ираном, и Европа будет категорически против возвращения всеобъемлющих санкций относительно нефти, например, которые как раз были отменены по ядерному соглашению», — отметила в интервью RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Ирина Фёдорова.

По её словам, Трамп понимает это, как и то, что односторонние ограничительные меры США в этом вопросе не принесут ему никаких результатов.

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«Скорее, он стремится к тому, чтобы вступить в какой-то торг с Европой, с тем что Америка может поддержать соглашение по иранской ядерной программе, а европейские страны присоединятся к более широким американским санкциям по ракетной программе или нарушениям прав человека», — предполагает эксперт.

«Те, кто по той или иной причине не станут работать с нами, встанут на сторону ядерных амбиций иранского режима, против народа Ирана и мирных наций всего мира», — пригрозил Трамп в своём обращении 12 января.

«Американцы идут по этому пути сейчас из-за волнений в Иране», — отмечает Владимир Васильев. По его словам, недавние протесты вдохновили американцев на усиление давления на Иран, поскольку были восприняты ими как результат действия своих ограничительных мер. «Раз санкции действуют — это стимул для того, чтобы и дальше усиливать санкционное давление», — объясняет мотивацию США политолог.

«Позиция Трампа хорошо известна, и все его усилия должны, по его мнению, привести к смене режима в Иране», — отмечает Ирина Фёдорова.