«По ливийскому сценарию»: почему провалилась попытка дестабилизировать ситуацию в Иране

Россия предостерегает США от вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее власти исламской республики констатировали, что протесты, сотрясавшие страну на протяжении последних дней, сошли на нет. По мнению экспертов, Тегерану пришлось столкнуться с инициированной извне попыткой дестабилизации и расчленения страны — по примеру Сирии и Ливии. Подстрекательством к вооружённому мятежу в Иране могли заниматься радикалы из группировок, подобных «Исламскому государству»*, считают политологи. О причинах неудавшейся «персидской весны» — в материале RT.

Россия предостерегает США от вмешательства в внутренние дела Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Вашингтон намеренно использует ситуацию в исламской республике, чтобы подорвать сделку по иранской ядерной программе, подчеркнул дипломат.

По заявлению властей Ирана, выступления оппозиции, потрясавшие страну на протяжении последних дней, пошли на спад. Как заявил 3 января командующий КСИР (Корпусом стражей исламской революции. — RT) генерал Мохаммад Али Джаафари, смута в Иране завершилась.

«Сегодня мы можем объявить об окончании смуты и поражении мятежа», — цитирует иранского генерала агентство Fars. По его словам, «враги Ирана должны знать, что республика устойчива к угрозам» различного рода, включая угрозы безопасности. Кроме того, по словам командующего КСИР, противники Тегерана — США, Израиль и Саудовская Аравия — координировали действия боевиков «Исламского государства», проникших на территорию Ирана для подрывных акций.

Заявление о завершении смуты было сделано властями Ирана на фоне проправительственных выступлений 3 января. На улицы вышли тысячи иранцев, люди скандировали лозунги в поддержку аятоллы Али Хаменеи и размахивали национальными флагами.

Военно-политический посыл

Согласно примерным подсчётам, в результате начавшихся в республике протестов погибли 20 человек, около 450 были задержаны правоохранительными органами.

В числе задержанных оказался гражданин одной из стран Евросоюза. По версии властей Ирана, именно он несёт ответственность за разжигание беспорядков.

«Этот человек был подготовлен европейскими спецслужбами и возглавлял бунтовщиков», — цитирует агентство Reuters руководителя департамента юстиции в округе Боруджерд на западе Ирана Хамидреза Абулхассана.

Напомним, что первые антиправительственные выступления начались 28 декабря в городе Мешхед. Вскоре протестная волна охватила и другие районы ИРИ, начались стычки между митингующими и полицией.

Важной особенностью иранского протеста стала быстрая смена повестки с экономической на сугубо политическую.

Хотя исходным поводом для недовольства был рост цен, буквально сразу митингующие переключились на внешнеполитические вопросы. «Не Газа и не Ливан. Моя жизнь — Иран», — ключевой лозунг уличных выступлений.

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Митингующие обвиняют власти страны в чрезмерных тратах на оборону и поддержку таких структур, как ливанская «Хезболла», а также проведение военных операций за рубежом. На протяжении последних лет именно Иран стал одним из ключевых противников группировки «Исламское государство» в регионе. К примеру, в том числе благодаря иранской поддержке от террористов был освобождён иракский мегаполис Мосул.

Следует отметить, что именно мусульмане-шииты являются главными объектами агрессии ИГ. С точки зрения идеологов террористического «халифата», шииты — «неверные» и подлежат физической ликвидации. В этом свете обеспокоенность властей Ирана необходимостью борьбы с ИГ путём укрепления внешних контуров национальной обороны абсолютно оправданна.

С точки зрения руководства ИРИ, протестные выступления в стране были спровоцированы и направлены внешними врагами республики.

Об этом, в частности, заявил 2 января духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. «В последние дни враги Ирана использовали иные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведывательный аппарат, чтобы создать неприятности для исламской республики», — заявил Хаменеи 2 января.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

AFP

Как отмечают эксперты, по странному совпадению внутриполитическая ситуация в ИРИ обострилась после того, как генерал КСИР Касем Сулеймани объявил о разгроме «Исламского государства» в Ираке и Сирии. Это заявление было сделано в конце ноября, а уже в середине декабря ИРИ объявила о готовности оказать поддержку палестинской стороне в связи с недавним решением президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим.

Командир КСИР Касем Сулеймани во время телефонных переговоров с представителями ХАМАС подтвердил готовность Тегерана оказать поддержку палестинской группировке.

Напомним, что 12 декабря руководство ХАМАС объявило о начале третьей интифады против Израиля.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, заявления иранского руководства о внешних инициаторах беспорядков имеют под собой все основания.

«Протестные манифестации были во многом спровоцированы внешними силами, хотя, разумеется, у Ирана есть свои социально-экономические проблемы, это признаёт и руководство страны. Но попытки использовать эти проблемы для дестабилизации обстановки — это уже работа внешних врагов», — пояснил эксперт в интервью RT.

По словам Долгова, высказывания Трампа о готовности США оказать поддержку протестующим — прямое подтверждение этого.

«Однако сейчас ситуация в основном под контролем. Нужно отметить, что Иран — это не Ливия и не Сирия. В иранском обществе достаточная часть населения поддерживает курс властей и настроена антиамерикански. В Иране существует не только КСИР, но и организация «Басидж», подобная существовавшим в СССР народным дружинам. При этом численность «Басидж» может достигать 10 млн человек, и организация носит достаточно военизированный характер. Эта структура также стоит на страже идеалов исламской революции», — добавил эксперт.

Смена режима и хаотизация

Действительно, последние дни президент США Дональд Трамп демонстрировал крайнюю заинтересованность иранскими событиями.Этой теме глава Белого дома посвятил целую серию высказываний в Twitter. По мнению президента Соединённых Штатов, у иранцев «мало еды, высокая инфляция и никаких прав человека», поэтому они и выступили против «жестокого и коррумпированного режима».

«Все деньги, которые президент Обама по глупости им дал, идут на поддержку терроризма и в карманы чиновников», — написал Трамп.

Дональд Трамп

Reuters

Комментируя выпады американского президента, в иранском МИД отметили, что Трампу следовало бы в первую очередь заняться проблемами США, такими как высокая преступность и обнищание населения.

Свою крайнюю заинтересованность происходящими в Иране событиями Вашингтон подтвердил ещё раз, призвав Совбез ООН провести экстренное заседание по иранской тематике. Как заявила постпред США в ООН Никки Хейли, иранский народ «требует свободы».

Комментируя эту инициативу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США вполне могли бы поделиться своим опытом разгона акций протеста, таких как движение Occupy Wall Street.

По мнению экспертов, командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джаафари, говоря о попытках ИГ проникнуть в Иран, обрисовал уже отработанный ранее в других странах сценарий. Как отметил Борис Долгов, радикальные исламисты суннитского толка действовали на территории Ирана и прежде, хотя и в ограниченном формате.

Бойцы Корпуса стражей исламской революции, Иран

globallookpress.com

© Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

«Также они могли проникнуть в страну и в последние дни. Вполне возможно, что они принимали какое-то участие в антиправительственных акциях, — не исключает эксперт. — Цель внешних сил, которые действуют против Ирана, — смена режима в стране и хаотизация, а возможно, и расчленение государства. Известно, что ряд радикальных демонстрантов пытались захватить оружейный арсенал на одном из полицейских участков, чтобы продолжить борьбу уже в формате вооружённых столкновений. Таким же образом всё начиналось в Ливии, это уже известный сценарий».

Позиция Европы

Европейские лидеры, говоря об иранских событиях, проявляют куда большую сдержанность, чем американские политики.

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Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя международное сообщество и должно усилить давление на Тегеран, недопустимо прерывать диалог с иранской стороной или тем более выстраивать «ось зла» с его участием.

«В настоящее время по существу предпринимаются попытки воссоздать прежнюю «ось зла». Совершенно ясна суть заявлений, которые делают в этом отношении США, Израиль и Саудовская Аравия, хотя они и являются нашими союзниками в целом ряде областей. Взятый ими курс может привести нас к войне с Ираном», — цитирует французского лидера AFP.

Похожей точки зрения придерживаются и в Берлине. Попытки использовать иранские события на международной арене беспокоят германские власти, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«От чего мы настоятельно призываем отказаться, так это от попытки использовать этот внутрииранский конфликт в международной плоскости», — приводит слова министра агентство DPA. По мнению дипломата, хотя демонстранты имеют право высказываться по всем волнующим их вопросам, они должны при этом воздерживаться от насилия.

По словам экспертов, в то время как США и Израиль открыто считают Иран своим врагом, европейские страны больше заинтересованы в сотрудничестве с Тегераном.

«Исторически между Ираном и европейскими странами сложились отношения сотрудничества. Несмотря на санкции, которые затрагивают не все сферы, европейцы продолжают взаимовыгодное взаимодействие с ИРИ. Европе, в отличие от США и Израиля, хаотизация и распад Ирана не выгодны. Это привело бы не только к проблемам для бизнеса, но и к новым вооружённым столкновениями и новой волне беженцев. Европейские страны не заинтересованы в дестабилизации Ирана», — подытожил Борис Долгов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.