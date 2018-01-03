Глава МИД Германии призвал не злоупотреблять ситуацией в Иране

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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал отказаться от попыток использовать протесты в Иране как средство достижения целей в международной плоскости.

«От чего мы настоятельно призываем отказаться, так это от попытки использовать этот внутрииранский конфликт в международной плоскости», — приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что это не приведёт к разрядке напряжённости.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку жителям Ирана, когда для этого придёт время.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста, в ходе которых погибли около 20 человек.

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