СМИ: В ходе столкновений в Иране погибли трое бойцов КСИР

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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели трёх своих бойцов в ходе стычек на северо-западе Ирана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, они были убиты при столкновении с вооружёнными лицами.  

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку жителям Ирана, когда для этого придёт время.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста, в ходе которых погибли около 20 человек.

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Ближний Восток
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