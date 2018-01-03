СМИ: В ходе столкновений в Иране погибли трое бойцов КСИР

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели трёх своих бойцов в ходе стычек на северо-западе Ирана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, они были убиты при столкновении с вооружёнными лицами.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку жителям Ирана, когда для этого придёт время.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста, в ходе которых погибли около 20 человек.