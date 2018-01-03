Трамп пообещал оказать народу Ирана поддержку, когда придёт время

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку жителям Ирана, когда для этого придёт время.

В своём сообщении в Twitter американский лидер выразил уважение народу Ирана, пытающемуся бороться с коррумпированным правительством.

«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящий момент!» — добавил Трамп.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Ранее Трамп прокомментировал протесты в Иране, назвав иранский режим жестоким и коррумпированным.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.