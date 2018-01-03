Трамп пообещал оказать народу Ирана поддержку, когда придёт время

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку жителям Ирана, когда для этого придёт время.

В своём сообщении в Twitter американский лидер выразил уважение народу Ирана, пытающемуся бороться с коррумпированным правительством.

«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящий момент!» — добавил Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал протесты в Иране, назвав иранский режим жестоким и коррумпированным.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119