Командующий КСИР заявил об окончании «смуты 2017 года» в Иране

Короткая ссылка
«Смута 2017 года» в Иране закончена без успеха для демонстрантов, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

«Объявляю о провале смуты 2017 года… Число протестующих было малым и не превысило во всём Иране 15 тыс. человек», — цитирует Джаафари РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о гибели трёх бойцов КСИР в ходе стычек на северо-западе Ирана.

В крупных городах Ирана 28 декабря начались акции протеста, в ходе которых погибли около 20 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119