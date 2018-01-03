Командующий КСИР заявил об окончании «смуты 2017 года» в Иране

«Смута 2017 года» в Иране закончена без успеха для демонстрантов, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

«Объявляю о провале смуты 2017 года… Число протестующих было малым и не превысило во всём Иране 15 тыс. человек», — цитирует Джаафари РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о гибели трёх бойцов КСИР в ходе стычек на северо-западе Ирана.

В крупных городах Ирана 28 декабря начались акции протеста, в ходе которых погибли около 20 человек.