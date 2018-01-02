Захарова прокомментировала намерение США созвать заседания в СБ и СПЧ ООН из-за ситуации в Иране
«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова в Facebook.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон созовёт экстренные заседания в СБ и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране.
В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.