Захарова прокомментировала намерение США созвать заседания в СБ и СПЧ ООН из-за ситуации в Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о намерении Вашингтона созвать специальные заседания Совбеза и Совета по правам человека ООН в связи с протестами в Иране.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова в Facebook.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон созовёт экстренные заседания в СБ и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.