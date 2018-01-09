Технологии «персидской весны»: какие методы применялись для дестабилизации обстановки в Иране

Иранские власти убеждены в причастности внешних сил к разжиганию беспорядков в стране. 8 января глава МИД Ирана Джавад Зариф предупредил иностранные государства о недопустимости вмешательства во внутренние дела исламской республики. Как пишут зарубежные СМИ, к раскачиванию ситуации в ИРИ могут быть причастны США, Саудовская Аравия и Израиль. По мнению экспертов, демонстрации были инициированы при помощи распространения в соцсетях провокационной информации. Как осуществлялась радикализация протеста в иранских городах — разбирался RT.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая в Тегеране на конференции по безопасности, сообщил, что прокатившиеся по стране антиправительственные протесты были организованы из-за рубежа. В связи с этим он предупредил иностранные государства о недопустимости вмешательства в дела Исламской республики.

«Некоторые страны пытались воспользоваться недавними инцидентами... Ни одно государство не может обеспечить собственную безопасность, дестабилизируя ситуацию у своих соседей», — сказал Зариф.

Глава МИД не перечислил государства, попавшие под подозрения Тегерана. Но по версии информационного агентства IRNA, речь шла о Саудовской Аравии, главном сопернике Ирана в борьбе за лидерство в мусульманском мире.

По отработанному сценарию

Ранее тему вмешательства извне поднял верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Религиозный лидер страны заявил, что беспорядки были организованы противниками политического строя Исламской республики. По словам Хаменеи, против Ирана объединились силы, у которых «есть деньги, оружие и спецслужбы».

Как сообщает иранская газета Donya-e Eqtesad, руководство ИРИ осведомлено о том, какие внешние силы участвовали в разжигании беспорядков. Названия конкретных государств озвучил президент страны Хасан Рухани во время телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В частности, Рухани упомянул о США и Израиле.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

6 января постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил США в непрекращающейся более полувека политике вмешательства во внутренние дела ИРИ. Дипломат считает, что Вашингтон неоднократно поддерживал «попытки военных переворотов и саботажа».

Командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари убеждён, что протестующие действовали по заранее подготовленному сценарию. Однако властям удалось предотвратить разрушительные последствия так называемой «персидской весны».

«Если бы события стали развиваться по тунисскому, ливийскому или египетскому сценарию, и организаторы протестов попытались инициировать ещё одну ближневосточную весну, её разрушительные итоги для Ирана были бы невосполнимы и превзошли бы всё то, что произошло в тех (арабских) странах», — цитирует Donya-e Eqtesad Джаафари.

Экономика против политики

Волна беспорядков прокатилась по десяткам иранских городов с 28 декабря по 3 января. Акции протеста начались во втором по величине городе ИРИ Мешхеде на востоке страны и затем перекинулись в центральную и западную части республики.

Столкновения с правоохранителями прошли как в крупных городах, в том числе в Тегеране, так и в небольших населённых пунктах. В западных СМИ беспорядки в Иране окрестили «персидской весной».

Наиболее ожесточёнными столкновениями была охвачена провинция Исфахан.

Участники антиправительственных протестов в Иране

Reuters

«Подстрекатели использовали сложившуюся ситуацию и, применив охотничьи ружья, открыли огонь по полицейским», — сообщает государственное телевидение ИРИ.

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В некоторых городах провинции демонстранты попытались штурмом захватить отделения полиции, воинские части и арсеналы. В подавлении беспорядков участвовали подразделения правоохранительных органов и Силы сопротивления «Басидж» (гражданское ополчение, выполняющее функции Национальной гвардии).

Силы правопорядка разгоняли агрессивно настроенные толпы дубинками и водомётами, отказавшись от применения огнестрельного оружия. Жертвами столкновений стали по меньшей мере 21 человек. Общее число задержанных не называется. По данным администрации губернатора Тегерана, только 30 декабря были арестованы 450 человек.

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова полагает, что так называемая «персидская весна» сильно отличается от прокатившихся по Ирану массовых протестов в 2009 году (беспорядки вспыхнули из-за обвинений в фальсификации результатов президентских выборов. — RT).

«В нынешних беспорядках преобладали экономические, а не политические лозунги. На улицы вышли те категории населения, которых возмутил рост цен на продукты питания. В 2009 году протестную массу составлял, прежде всего, средний класс, у которого были свои политические лидеры», — отметила в беседе с RT Мамедова.

В западной прессе утвердилась аналогичная точка зрения. Как пишет Bloomberg, протесты в Иране носили разрозненный и децентрализованный характер и потому были обречены на поражение. Часть митингующих требовала улучшения благосостояния, другая — выражала недовольство политикой властей страны.

Telegram-революция

Зарубежные СМИ обратили внимание на огромную роль социальных сетей в провоцировании протестов. В соцсетях размещались расписания и места проведения протестных акций.

В Интернете массово распространились хэштеги в поддержку «персидской весны» на английском языке (#IranProtests, #nationwide_riots, #iranuprising, #regimechange, #FreeIran), и на фарси (#تظاهرات_سراسرى, в переводе — #Демонстрация).

Вклад в популяризацию антиправительственных лозунгов внёс даже президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома опубликовал в Twitter несколько постов, где призвал иранское общество избавиться от «репрессивного» режима. Под одним из сообщений он поставил хэштэг #IranProtests.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

Самым распространённым способом коммуникации митингующих стал Telegram, аудитория которого в Иране составляет около 40 млн человек (почти половина населения страны).

30 декабря основатель Telegram Павел Дуров сообщил в Twitter о блокировке канала amadnews за призывы к насилию. Telegram-канал распространял «рецепт» изготовления коктейля Молотова и инструкции о том, как можно использовать их против полиции. На момент блокировки на amadnews были подписаны 1,4 млн пользователей.

Западные СМИ указывают, что значительная часть сообщений, призывающих к протестам, была опубликована из-за рубежа. Лидером по вбросам в информационное пространство Ирана оказалась Саудовская Аравия.

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Так, BBC со ссылкой на результаты проведённого анализа утверждает, что хэштег #nationwide_protests использовался свыше 470 тысяч раз. Издание пришло к выводу, что наибольшее количество постов в поддержку беспорядков в Иране пришло из соседней Саудовской Аравии.

В конце декабря власти Ирана были вынуждены заблокировать Telegram и Instagram. 3 января граждане ИРИ вновь получили доступ к этим соцсетям, но на данный момент приложения не работают на мобильных гаджетах.

The New York Times отмечает, что протестующие активно пользовались технологиями «обхода установленных государством фильтров». По информации издания, «призывы к протестам публиковались в Интернете, а также передавались по иностранным спутниковым телеканалам, работающим на персидском языке».

Интернет-эксперт Олег Колесников уверен, что раскрутка хэштегов и массовое распространение в соцсетях положительной информации о протестах являются продуктами целенаправленной деятельности. По его словам, Telegram использовался как наиболее удобный мессенджер для оперативной координации действий протестующих.

«Без определённых вложений в соцсетях невозможно обеспечить мгновенный набор сотен тысяч просмотров какой-либо информации, пусть и очень востребованной. Например, telegram-канал должны вести как минимум два-три человека, и популярность к нему не придёт за несколько часов или дней. Однако в современных революциях мы видим обратное», — отметил в беседе с RT Колесников.

Эксперт убеждён, что за информационными вбросами в соцсетях и СМИ всегда стоят профессионально работающие структуры, а не энтузиасты из протестующей массы. Наибольшими ресурсами для проведения подобных «операций» в медиа-поле обладают государственные власти.

«Насколько я могу судить, власти Ирана уделяют большое внимание тому, в каких целях граждане используют соцсети и какая информация выходит в топ. У руководства Ирана присутствует понимание того, как можно организовать протест через тот же Telegram. Именно поэтому этот мессенджер был временно заблокирован. Хотя я считаю такой шаг чрезмерным», — сказал Колесников.

Полезные свойства



«Персидская весна» не нашла поддержки среди политической элиты ИРИ и среднего класса. Беспорядки раскритиковали представители консервативного и реформистского лагерей иранского истеблишмента, которые находятся в достаточно жёстком противоборстве.

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По неподтверждённой информации единственным политиком, который положительно воспринял протесты, якобы стал экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад. Ранее СМИ сообщили о его аресте, но позже адвокат Ахмадинежада опроверг эти сведения.

Комментируя протесты, действующий президент ИРИ Хасан Рухани подтвердил право народа Ирана на публичное выражение недовольства, но призвал избегать насильственных действий. Также он признал, что руководству республики есть над чем работать.

«Люди хотят говорить об экономических проблемах, коррупции, а также об отсутствии транспарентности в функционировании некоторых органов. Кроме того, они хотят, чтобы атмосфера стала более открытой. Следует принять во внимание предложения и требования народа», — написал Рухани в Twitter.

Нина Мамедова полагает, что протестная активность в Иране не является реальной угрозой для господствующего с 1979 года теократического строя. По её словам, руководство Ирана пользуется поддержкой подавляющего большинства населения. Несмотря на экономические трудности, фундамент для радикализации оппозиционных настроений в ИРИ отсутствует.