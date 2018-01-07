СМИ сообщили о задержании экс-президента Ирана из-за его поддержки протестов

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Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был задержан правоохранительными органами страны из-за поддержки протестов.

Об этом сообщает Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

Отмечается, что он выразил свою поддержку демонстрантам во время поездки в город Шираз. Его слова оценили как разжигание беспорядков.

«Некоторые из нынешних чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной жизни общества... Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не от отсутствия экономических ресурсов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери обвинил Соединённые Штаты в дестабилизации обстановки в стране.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал НСН протесты в Иране.

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