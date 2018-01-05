Эксперт прокомментировал протесты в Иране

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал НСН протесты в Иране.

По словам эксперта, страна не стоит на пороге гражданской войны и стоять ещё долго не будет.

«Что касается протестов, то, если руководство Корпуса стражей исламской революции заявило, что протестов больше не будет, значит, не будет», — пояснил Сатановский.

Как отметил эксперт, Корпус стражей исламской революции был всё это время нейтральным, так как протесты в данном случае били по президенту Хасану Рухани и правительству Ирана.

Сатановский полагает, что массовые протестные акции, охватившие страну с 28 декабря, инициировались консервативным руководством, не очень довольным реформистским правительством и лично Рухани.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что жалоба, которую постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил руководству организации, никакого результата не даст.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери обвинил Соединённые Штаты в дестабилизации обстановки в стране.

В декабре старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Иране.