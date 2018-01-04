Генпрокурор Ирана обвинил США в дестабилизации обстановки в стране

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери обвинил Соединённые Штаты в дестабилизации обстановки в стране, сообщает IRNA.

При этом Монтазери добавил, что Вашингтоном и союзниками рассматривались два варианта развития событий, реализованные ранее в Тунисе и Ливии.

По словам генпрокурора, для Ирана был выбран второй вариант, который должен был создать волнения извне.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США намеренно используют ситуацию в Иране для того, чтобы попытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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