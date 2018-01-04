Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру в послании Генеральному секретарю международной организации Антониу Гуттерешу обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает Tasnim.

По словам дипломата, Иран расценивает поддержку демонстрантов в ходе митингов, проходящих в настоящее время в стране, как вмешательство Соединённых Штатов во внутреннюю политику.

«В последние несколько дней администрация США во главе с президентом Соединённых Штатов активизировала свои попытки вмешательства во внутренние дела Ирана абсурдным способом под предлогом оказания поддержки отдельным акциям протеста», — заявил Хошру.

Он также обвинил Вашингтон в «оскорблении народа Ирана» и «проявлении враждебности» по отношению к населению страны.

Хошру выразил надежду на то, что страны — члены ООН осудят действия США, а также призвал Соединённые Штаты соблюдать нормы международного права.

Ранее сообщалось, что в крупных городах Ирана 28 декабря начались акции социального протеста, в ходе которых погибли около 20 человек.