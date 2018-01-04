Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны
По словам дипломата, Иран расценивает поддержку демонстрантов в ходе митингов, проходящих в настоящее время в стране, как вмешательство Соединённых Штатов во внутреннюю политику.
«В последние несколько дней администрация США во главе с президентом Соединённых Штатов активизировала свои попытки вмешательства во внутренние дела Ирана абсурдным способом под предлогом оказания поддержки отдельным акциям протеста», — заявил Хошру.
Envoy Raps #US Meddling in #Iran’s Domestic Affairs https://t.co/9CN5UIn1w7pic.twitter.com/N6NSTis1uu— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 4 января 2018 г.
Он также обвинил Вашингтон в «оскорблении народа Ирана» и «проявлении враждебности» по отношению к населению страны.
Хошру выразил надежду на то, что страны — члены ООН осудят действия США, а также призвал Соединённые Штаты соблюдать нормы международного права.
Ранее сообщалось, что в крупных городах Ирана 28 декабря начались акции социального протеста, в ходе которых погибли около 20 человек.