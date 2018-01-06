«Весь мир следит за вами»: постпред США заявила, что Иран «взяли на карандаш»

В Совбезе ООН состоялось созванное по инициативе США заседание по ситуации в Иране. Представитель Соединённых Штатов Никки Хейли заявила, что Тегеран «взяли на карандаш» из-за протестов в стране. Однако дипломаты ряда стран указали, что прошедшие в стране беспорядки — внутреннее дело исламской республики, которое не должно обсуждаться на международной площадке. Кроме того, постпреды России и Ирана заявили о злоупотреблении США правом постоянного члена Совбеза ООН. Представитель РФ Василий Небензя не исключил, что у США «аллергия на Иран».

Весь мир следит за протестами в Иране, и действия Тегерана «взяты на карандаш». Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделала постпред Соединённых Штатов Никки Хейли.

«Иранский режим взяли на карандаш. Теперь весь мир следит за вами», — сказала американский дипломат в ходе заседания.

Посвящённая ситуации в Иране открытая встреча Совета Безопасности ООН была созвана 5 января по инициативе США. Однако некоторые дипломаты указали на недопустимость использования «надуманных предлогов» для созыва заседаний СБ ООН — в частности, об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Истинная подоплёка причины созыва сегодняшнего заседания кроется в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — подчеркнул российский дипломат.

Комментируя речь американского постпреда, Небензя предположил, что у Соединённых Штатов «аллергия на Иран».

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий и желаемое выдаётся за действительное», — добавил он.

Соединённые Штаты уже не раз злоупотребляли площадкой ООН и подрывали авторитет Совбеза, отметил Небензя. По его словам, выбранная американской стороной для созыва СБ тема не относится к уставным прерогативам органа.

«Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности?» — приводит РИА Новости слова российского постпреда.

Постпред России при ООН Василий Небензя

Reuters

О злоупотреблении США правами постоянного члена Совбеза ООН заявил и иранский постпред Голямали Хошру. Он подчеркнул, что протесты в стране являются внутренним делом исламской республики и не могут быть предметом обсуждения на международной площадке.

«Исключительно внутренние дела нации, в нашем случае протесты, не являются предметом обсуждения в самом важном мировом органе безопасности», — сказал Хошру.

«Дайте Ирану разобраться»

Властям в Тегеране нужно дать возможность самостоятельно решить внутренние дела страны, указывали дипломаты в Совбезе. О том, что сейчас Ирану удаётся урегулировать существующие проблемы, говорил и Василий Небензя.

«Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами. Тем более что это и происходит», — подчеркнул он.

Российского постпреда поддержал и коллега из Китая У Хайтао. Представитель КНР назвал протесты в Иране внутренним делом исламской республики и призвал не вмешиваться в них.

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«Основная обязанность Совета Безопасности ООН — это поддержание международного мира и безопасности. Он не должен обсуждать ни внутренние дела какой-либо страны, ни положение в области прав человека в какой-либо стране», — сказал постпред Китая при всемирной организации.

В свою очередь постпред Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил о «долгой истории» вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела исламской республики.

«Будет упущением, если я не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана», — сказал представитель Тегерана.

О том, что именно иранский народ должен способствовать изменениям в исламской республике, заявил и постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр. Французский дипломат подчеркнул, что подвижки ситуации в Иране не должны быть результатом воздействия внешних сил.

«Изменения в Иране не должны быть результатом внешнего воздействия. Они должны стать итогом работы иранского народа», — сказал Делатр.

Дипломатия с угрозами

Тем временем государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что закон об изменении условий международного соглашения по иранской ядерной программе может быть принят в стране в ближайшее время.

«Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном. — RT), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его», — заявил глава Госдепа агентству The Associated Press.

Проправительственный митинг в Иране

Reuters

4 января стало известно, что американский Минфин расширил санкции в отношении Ирана. В санкционные списки попали три физических лица и пять организаций.

Днём ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Ирана как один из вариантов ответа на «действия руководства страны в отношении участников массовых протестов».

В тот же день президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал оказать поддержку жителям Ирана — «когда придёт время».

«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов, когда придёт время!» — заявил Трамп.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Протесты в Иране

Первые антиправительственные выступления начались 28 декабря в городе Мешхед. Они распространились и на другие района Ирана. Сначала предлогом для демонстраций служило недовольство экономической ситуацией внутри страны, однако вскоре повестка довольно быстро изменилась на политическую. Так, митингующие обвиняли власти в чрезмерных тратах на оборону и военные операции за рубежом. Проводимые ими акции перерастали в стычки с полицией. В результате беспорядков погибли около 20 человек.

3 января в стране прошёл проправительственный митинг — поддержать аятоллу Али Хаменеи вышли тысячи иранцев. Тогда же власти исламской республики сделали заявление, что «смута закончилась».

В Тегеране убеждены, что все выступления недовольных были спровоцированы внешними силами.

Эксперты эту точку зрения разделяют.

«Протестные манифестации были во многом спровоцированы внешними силами, хотя, разумеется, у Ирана есть свои социально-экономические проблемы, это признаёт и руководство страны. Но попытки использовать эти проблемы для дестабилизации обстановки — это уже работа внешних врагов», — рассказал RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В качестве обоснования своего мнения он привёл проявленную США заинтересованность ситуацией. Так, Вашингтон сразу же заявил о поддержке протестующих, обвинив власти в деспотизме, диктаторстве и коррупции. Помимо этого, Дональд Трамп не раз называл Иран источником угрозы для всего мира и обвинял его в поддержке терроризма. Другой демонстрацией отношения США к стране стало расширение американским Минфином санкций.

На этом фоне МИД России предостерёг Соединённые Штаты от вмешательства во внутренние дела Ирана. Как отметил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, Вашингтон пытается использовать ситуацию для подрыва Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД. Это не делает чести нашим американским коллегам», — цитировал дипломата ТАСС.

Европейские лидеры в этом вопросе разделяют мнение РФ. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее не должно привести к разрыву диалога с иранской стороной. В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль подчеркнул недопустимость использования внутреннего конфликта в международной плоскости.