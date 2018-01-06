Постпред Ирана при ООН напомнил о «долгой истории» вмешательства США во внутренние дела страны

Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру в ходе заседания Совета Безопасности напомнил о «долгой истории» вмешательства США во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана», — заявил он.

При этом Хошру отметил, что Соединённые Штаты злоупотребляют правами постоянного члена Совета Безопасности ООН, созывая заседание для обсуждения внутренних проблем Ирана.

«Исключительно внутренние дела нации, в нашем случае — протесты... не являются предметом обсуждения в самом важном мировом органе безопасности», — заключил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в подрыве авторитета Совета Безопасности.