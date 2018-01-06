Постпред Франции при ООН: изменения в Иране не должны быть результатом воздействия извне

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Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что изменения в Иране не должны быть результатом воздействия внешних сил.

«Изменения в Иране не должны быть результатом внешнего воздействия. Они должны стать итогом работы иранского народа», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что заявления иранских властей об участии внешних сил в разжигании протестов в Иране небезосновательны.

3 января президент США Дональд Трамп пообещал оказать поддержку жителям Ирана, когда для этого придёт время.

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