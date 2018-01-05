Рябков назвал небезосновательными заявления об участии внешних сил в протестах в Иране

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заявления иранских властей об участии внешних сил в разжигании протестов в Иране небезосновательны.

«Если иранское руководство даёт такие оценки, значит, для них есть основания. Мы знаем о том, что США не гнушаются никакими приёмами для скрытой работы по дестабилизации неугодных им правительств и не устраивающих их своим поведением стран. И, естественно, продолжают открытый прессинг, нажим — вербальный, санкционный, вплоть до силового», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Он отметил, что американские элиты негативно относятся к Ирану.

«Поэтому, я думаю, что подобного рода оценки со стороны иранских руководителей вполне имеют под собой основание, по-другому просто быть не может», — добавил Рябков.

Ранее генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери обвинил Соединённые Штаты в дестабилизации обстановки в стране.

Подробнее о причинах протеста в Иране — в материале RT.