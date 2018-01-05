Постпред США при ООН рассказала о возможности развития сирийского сценария в Иране

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что в протесты в Иране могут привести к ситуации, которая сложилась в Сирии после демонстраций.

Об этом сообщает NBC.

Данное заявление она сделала накануне встречи Совета Безопасности ООН по поводу Ирана.

«Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», — указывается в распространённом заявлении Хейли.

NEW: UN Ambassador Nikki Haley calls for UN Security Council meeting on Iran. pic.twitter.com/kYlTXX2BcS — NBC News (@NBCNews) 5 января 2018 г.

По её словам, власти страны пытаются лишить свой народ возможности быть услышанным.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по поводу сложившейся ситуации в Иране состоится 5 января.