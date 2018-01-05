Источник: заседание Совбеза ООН по Ирану пройдёт 5 января
Заседание Совета Безопасности ООН по поводу сложившейся ситуации в Иране состоится 5 января.
Как заявил РИА Новости дипломатический источник в ООН, встреча начнётся в 15:00 (23:00 мск).
«Встреча СБ ООН по Ирану состоится в 15:00 в пятницу и пройдёт в открытом формате», — заявил собеседник.
Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США созовут экстренные заседания в СБ и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране. В российском МИД данную идею назвали «вредной и деструктивной».
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