Источник: заседание Совбеза ООН по Ирану пройдёт 5 января

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу сложившейся ситуации в Иране состоится 5 января.

Как заявил РИА Новости дипломатический источник в ООН, встреча начнётся в 15:00 (23:00 мск).

«Встреча СБ ООН по Ирану состоится в 15:00 в пятницу и пройдёт в открытом формате», — заявил собеседник.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США созовут экстренные заседания в СБ и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране. В российском МИД данную идею назвали «вредной и деструктивной».