МИД назвал «вредной и деструктивной» идею США созвать СБ ООН по ситуации в Иране

Россия не видит роли Совета Безопасности ООН в решении вопроса о внутриполитической ситуации в Иране. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы не видим никакой роли СБ ООН в этом вопросе», — цитирует РИА Новости дипломата.

По словам Рябкова, в Иране в настоящее время происходят «определённые внутренние процессы», а СБ ООН — это «определённый орган, несущий по уставу ООН главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности».

«Внутренние дела Ирана к этой функции СБ ООН не имеют ни малейшего отношения… Я уверен, что независимо от того, какое решение в итоге будет принято по данной вредной и деструктивной американской идее, мы свою позицию, которая весьма последовательна и основывается целиком и полностью на приверженности нормам международного права, в отличие, кстати, от того, чем изо дня в день пробавляются наши американские коллеги, пренебрегающие все больше и больше международным правом, мы свою позицию изложим самым полным и доскональным образом», — заключил он.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США созовут экстренные заседания в СБ и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране.

В Иране с 28 декабря проходят акции протеста, за несколько дней задержаны около 450 человек, ещё 20 человек погибли.