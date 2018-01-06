Постпред России при ООН обвинил США в подрыве авторитета Совета Безопасности

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Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в злоупотреблении предоставленной площадкой и подрыве авторитета Совета Безопаности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности?» — заявил он в ходе своего выступления.

При этом Небензя отметил, что выбранная США тема для созыва заседания СБ не относится к уставным прерогативам органа. 

Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что изменения в Иране не должны быть результатом воздействия внешних сил.

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