За подстрекательство к беспорядкам: в Иране задержан экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад

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Анастасия Иванова
В Иране задержан бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад. Власти исламской республики обвиняют его в поддержке антиправительственных протестов и разжигании беспорядков. В то же время правоохранительные органы отпустили под залог большинство задержанных участников демонстраций. О том, как развивается ситуации в Иране — в материале RT.
За подстрекательство к беспорядкам: в Иране задержан экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад
  • AFP

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан правоохранительными органами страны за поддержку антиправительственных протестов. Об этом сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По данным издания, бывшего иранского президента задержали во время его поездки в город Шираз. Это было сделано с одобрения верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. 

В четверг, 4 января, Ахмадинежад, выступая перед митингующими в городе Бушер на юге Ирана, раскритиковал действующего президента Хасана Рухани и его правительство, а также выразил свою поддержку демонстрантам.

«Некоторые из нынешних чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной жизни общества... Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не от отсутствия экономических ресурсов», — сказал бывший президент.

Иранские власти оценили его слова как подстрекательство к беспорядкам.

В то же время руководство страны распорядилось выпустить под залог большинство демонстрантов, задержанных во время беспорядков. Об этом заявил официальный представитель сил внутренней безопасности Исламской Республики Саид Монтазер аль-Махди.

«Большинство граждан, которые были вовлечены (митингующими. — RT), освобождены под залог... Те, кто оскорбил Исламскую Республику,.. зачинщики беспорядков находятся под стражей и предстанут перед судом», — приводит его слова ТАСС.

  • Акция протеста в Иране
  • Reuters

В полиции также сообщили об освобождении большинства ранее задержанных, при этом отметив, что под стражей остались «главные виновники» и «саботажники».

«Людей и участников протестов, у которых были законные требования, в минимально возможное время отделили от организаторов и тех, кто руководил (беспорядками), нарушители были определены и задержаны», — цитирует РИА Новости представителя полиции Саида Монтазера аль-Махди. 

Между тем власти Ирана полностью сняли блокировку с мессенджера Telegram, введённую во время антиправительственных митингов.

Ранее решение ограничить доступ к Telegram было принято в Тегеране после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, в которых участники демонстрации обменивались данными о предстоящих акциях протеста.

Протесты в Иране

Напомним, массовые демонстрации в Иране начались с 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке страны. Затем протестная акция распространилась и на другие населённые пункты исламской республики, включая Тегеран, Исфахан и Решт. Причиной митингов стало недовольство жителей экономической ситуацией в стране. Однако вскоре повестка довольно быстро изменилась на политическую. Иранские власти считают, что демонстрации вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством со стороны других стран. 

Протестные акции вылились в столкновения с полицией. В результате стычек, по последним данным, погибли не менее 20 человек, сотни были задержаны.

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3 января в стране прошёл проправительственный митинг — поддержать аятоллу Али Хаменеи вышли тысячи иранцев.

В тот же день командующий КСИР (Корпусом стражей исламской революции. — RT) генерал Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в Иране завершилась.

При этом в стране продолжаются мирные демонстрации в поддержку правительства страны, участники которых осуждают протесты. Так, акции прошли в провинциях Тегеран и Семнан на севере, Керман на юге и Илам на западе. По мнению сторонников правительства, протестные движения были спровоцированы «врагами страны». Участники также скандировали лозунг «Позор тем, кто прислуживает США».

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери обвинил в дестабилизации обстановки в государстве Соединённые Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию. По его словам, эти страны создали специальную группу для создания беспорядков в исламской республике.

Монтазери отметил, что заговор, получивший название «Доктрина последовательной конвергенции», был разработан на основе данных, сбор которых вёлся на протяжении многих лет.

Изначально Вашингтоном и союзниками, по его словам, рассматривались два варианта развития событий, реализованные ранее в Тунисе и Ливии.

«Они предложили две модели развития событий, названные Тунис и Ливия, и наконец, выбрали последний, который должен был создать волнения извне. Они подготовили две операционные ячейки в Эрбиле (Ирак) и в центре Афганистана, которые должны были влить такфиристских террористов ИГ* в поток этих беспорядков», — заявил прокурор.

Реакция США

Тем временем, 5 января в Совбезе ООН состоялось созванное по инициативе США заседание по ситуации в Иране. В ходе заседания постпред Соединённых Штатов Никки Хейли заявила, что действия Тегерана «взяли на карандаш» из-за протестов.

«Иранский режим взяли на карандаш. Теперь весь мир следит за вами», — сказала американский дипломат в ходе заседания.

  • Постпред США при ООН Никки Хейли
  • Reuters

При этом дипломаты ряда стран указали, что прошедшие в стране беспорядки — внутреннее дело исламской республики, которое не должно обсуждаться на международной площадке.

Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что у Соединённых Штатов «аллергия на Иран».

«Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий и желаемое выдаётся за действительное», — добавил он.

Дипломат отметил, что Вашингтон не раз злоупотреблял площадкой ООН и подрывал авторитет Совбеза, добавив, что выбранная американской стороной для созыва СБ тема не относится к уставным прерогативам органа.

О злоупотреблении США правами постоянного члена Совбеза ООН заявил и иранский постпред Голямали Хошру. Он подчеркнул, что протесты в стране являются внутренним делом исламской республики и не могут быть предметом обсуждения на международной площадке.

«Исключительно внутренние дела нации, в нашем случае протесты, не являются предметом обсуждения в самом важном мировом органе безопасности», — сказал Хошру.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение жителям Ирана, «пытающимся бороться с коррумпированным правительством», и пообещал оказать поддержку, «когда придёт время».

«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов в подходящий момент!» — написал он в Twitter.

Он также обвинил иранский режим в жестокости, коррупции и поддержке терроризма. 

«Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало еды, высокий уровень инфляции, не соблюдаются права человека. США продолжают следить!» — сообщил глава Белого дома.

При этом в МИД России предостерегли США от вмешательства во внутренние дела Ирана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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