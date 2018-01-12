Вторая попытка: выйдет ли Вашингтон из ядерной сделки с Тегераном

По информации Госдепартамента США, 12 января Дональд Трамп объявит о своём решении относительно выхода Соединённых Штатов из ядерной сделки с Ираном. Американский президент уже заявлял о таком желании три месяца назад, но конгресс отказался его поддержать. Между тем о серьёзных последствиях этого шага говорят не только представители исламской республики, но и главы дипломатий России и ЕС. Решится ли Трамп выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, выяснял RT.

Конгресс против Трампа

В пятницу, 12 января, президент США Дональд Трамп проведёт встречу с членами Совета национальной безопасности, после чего объявит о своём решении по поводу продления ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

Речь идёт о подписанном в 2015 году Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который отменял введённые против Тегерана санкции ООН и стран ЕС в обмен на приостановку ядерной программы Ирана. В документе также была предусмотрена приостановка части антииранских «атомных» санкций США, направленных против физических и юридических лиц третьих стран.

Ещё во время своей предвыборной кампании Трамп настаивал на выходе Соединённых Штатов из этого соглашения и возвращении всех ограничительных мер против Тегерана, действовавших ранее. Однако единолично решать этот вопрос он не стал, переложив ответственность за принятие решения на конгресс.

Здание Капитолия в Вашингтоне

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© Joshua Roberts

Вместе с тем американский лидер воспользовался принятым в США в 2015 году законом о ядерном соглашении с Ираном (INARA), по которому президент Соединённых Штатов обязан через каждые 90 дней подтверждать конгрессу выполнение исламской республикой своих обязательств.

Последний раз, когда Трамп должен был сертифицировать выполнение Ираном условий ядерной сделки — 13 октября 2017 года, — он отказался подписывать этот документ. Такое решение президента дало конгрессу возможность в течение 60 дней принять закон о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана, однако законодатели на это не пошли.

«У Трампа по этому вопросу в конгрессе нет поддержки, — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин. — В конгрессе этот вопрос обсуждался, но вынести на голосование его не удалось, потому что есть много и сенаторов, и членов нижней палаты конгресса, которые против выхода из этой сделки».

Эксперт подчеркнул, что к полномасштабному одностороннему выходу США из СВПД не готовы не только в конгрессе, но и в администрации Трампа. В частности, министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон выступают против такого шага.

Вероятность выхода

Теоретически Дональд Трамп, как глава государства, может объявить о выходе Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий, но для этого ему не нужно дожидаться процедуры сертификации.

Вместе с тем, как отмечает агентство Bloomberg, санкции, которые были ослаблены в 2015 году, относятся к четырём разным законам. В конце января 2018 года истекают очередные сроки действия послаблений по всем четырём документам, и Белый дом может их продлить или нет.

По словам Николая Бобкина, если Соединённые Штаты выйдут из СВПД, само по себе это не окажет серьёзного воздействия на Иран, за исключением ограничений в работе банковской системы страны.

«Практически от них зависит не многое, потому что торговли между Ираном и США нет», — подчеркнул эксперт.

Зато возвращение санкций против компаний третьих стран ударит по американским союзникам в ЕС. Опасность повторного введения этих мер до сих пор ограничивает сотрудничество европейцев с Тегераном. «В Иране нет ожидаемых инвестиций. Сохраняется неопределённое состояние, есть риски, которые подогреваются Вашингтоном», — пояснил Бобкин.

«Конечно, всё возможно, и США могут выйти из соглашения в одностороннем порядке, — отметил эксперт. — Но оно закреплено резолюцией ООН. Таким образом, они противопоставят себя и союзникам, и ООН, и международному мнению. Ведь нефть у Ирана после отмены санкций закупают и Япония, и Южная Корея, и Индия. Поэтому я не думаю, что они на это пойдут».

Как сообщают источники Bloomberg, 12 января Трамп может заявить о введении новых санкций против Ирана в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и кибератаками. Это не вызовет такого международного резонанса и осложнения отношений с союзниками, как выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Мир против

Важный вопрос, влияющий на решение США по СВПД, — позиция других стран — участников сделки. Из лидеров и министров иностранных дел шести государств, подписавших соглашение с Ираном (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия), никто, кроме Трампа, не заявлял о необходимости выйти из него.

«Иран заключал соглашение с шестёркой международных посредников, — подчеркнул Бобкин. — Там есть и три главных европейских союзника США. И никто среди них, как и Евросоюз в целом, США не поддерживает».

По словам политолога, американский президент последние три месяца не только ждал реакции конгресса, но и надеялся, что позиция европейцев изменится. «Этого не произошло. Они как были против выхода из соглашения, так и остались на этих позициях», — уточнил эксперт.

Бобкин отметил, что попытки США на фоне недавних беспорядков в исламской республике осудить Иран в ООН не только наткнулись на непонимание России и Китая, но и не встретили горячей поддержки со стороны Франции и Великобритании.

Заседание Совета Безопасности ООН

Reuters

© Brendan McDermid

«Иранский рынок достаточно выгоден для Европы, и он действительно привлекателен, тем более что цены на нефть растут и золотовалютные запасы Ирана выросли за этот год», — объяснила в беседе с RT интерес европейских стран к Тегерану руководитель сектора Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова.

В свою очередь, Тегеран намерен бороться за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. 10 января 2018 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил перспективы сохранения ядерной сделки с главой МИД России Сергеем Лавровым. 11 января он побеседовал на эту тему с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

«ЕС выразил очень ясную позицию по ядерной договорённости, как это было заявлено 28 министрами в октябре прошлого года и вновь подтверждено сегодня. Договорённость работает, она достигает основных целей», — подчеркнула Могерини по итогам переговоров.

Предложения по поправкам

Если Дональд Трамп 12 января в очередной раз не сообщит о выходе из СВПД, но откажется подписывать документ, подтверждающий, что Иран не нарушает положения ядерной сделки, или заявит, что исламская республика нарушает сделку, то конгресс снова получит право в течение 60 дней принять закон о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако эксперты сомневаются, что это произойдёт.

«Конгресс, в отличие от Трампа, поддерживает эту сделку, поскольку она стабилизирует ситуацию в регионе, — считает Нина Мамедова. — Я думаю, что конгресс откажется от предоставленного Трампу права через каждые три месяца говорить, выполняет Иран условия сделки или нет».

Такой вариант может оказаться выходом и для самого президента Соединённых Штатов. Как заявил 6 января в интервью Associated Press госсекретарь США Рекс Тиллерсон, администрация Трампа вместе с рядом законодателей готовит поправки к INARA, которые либо отменят обязанность президента США постоянно подтверждать выполнение Ираном ядерной сделки, либо увеличат временные интервалы. По данным источников AP, американского лидера раздражает перманентная обязанность формально одобрять действия Ирана в атомной сфере. К тому же, по словам Тиллерсона, от того, согласится ли конгресс до 12 января с поправками, будет зависеть, что скажет в этот день Трамп.

Не оставляет глава американской дипломатии и надежд на то, что США удастся внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий. «Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном. — RT), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его», — отметил госсекретарь.

Иранские ядерные центрифуги

globallookpress.com

Среди обсуждаемых вариантов — поправки к INARA, внесённые в конгресс ещё в октябре 2017 года сенаторами Томом Коттоном и Бобом Коркером. Они предполагают автоматическое возобновление санкций, если будут представлены доказательства ядерных исследований, нарушающих Совместный всеобъемлющий план действий. Кроме того, предлагается сделать действие INARA бессрочным, несмотря на то что согласно СВПД к 2030 году все ограничения на ядерные исследования Ирана должны прекратить своё действие.

Помимо этого, с ядерной программой Тегерана сенаторы планируют увязать и иранскую программу по производству баллистических ракет, на чём ранее настаивал Трамп. Как считают авторы поправок, их принятие усилит дипломатическое давление на союзников, чтобы те солидаризировались с политикой Вашингтона в отношении Тегерана.

Ранее за корректировку ядерной сделки выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, как отмечают эксперты, поскольку СВПД — многосторонний договор, Вашингтону для его изменения необходимо получить согласие не только союзников, но и России, Китая, а также самого Ирана.

«Возможно, могут быть поставлены какие-то новые условия», — предположила Мамедова. По её словам, если Вашингтон попытается поднять вопрос о ракетной программе Тегерана, связать это с СВПД, который касался лишь ядерных разработок, не получится. Для того чтобы остановить ракетную программу Ирана, потребуется заключить новый многосторонний договор. Но если Трамп не будет выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий, то сохранится возможность для переговоров.

«Я думаю, что Иран, скорее всего, будет договариваться по поводу этих условий, потому что иначе ситуация осложнится во всём регионе», — заключила эксперт.