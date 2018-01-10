МИД: возможный срыв СВПД из-за США плохо скажется на ядерном нераспространении
«Высказано обоюдное мнение, что возможный срыв реализации СВПД вследствие действий Вашингтона будет противоречить задаче поддержания международной и региональной безопасности и стабильности, негативно скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники условились продолжить плотные двусторонние контакты по этому вопросу.
Кроме того, Лавров и Зариф в ходе беседы затронули ряд актуальных региональных проблем, включая ситуацию в Сирии.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США используют ситуацию в Иране для подрыва ядерной сделки.