МИД: возможный срыв СВПД из-за США плохо скажется на ядерном нераспространении

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Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров обсудили выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете продолжающейся неконструктивной линии США по этому направлению. Об этом говорится в комментарии российского дипведомства.

«Высказано обоюдное мнение, что возможный срыв реализации СВПД вследствие действий Вашингтона будет противоречить задаче поддержания международной и региональной безопасности и стабильности, негативно скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники условились продолжить плотные двусторонние контакты по этому вопросу.

Кроме того, Лавров и Зариф в ходе беседы затронули ряд актуальных региональных проблем, включая ситуацию в Сирии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США используют ситуацию в Иране для подрыва ядерной сделки.

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