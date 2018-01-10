Глава МИД Ирана посетит Москву для переговоров с Лавровым

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф намерен приехать в Москву 10 января, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Касеми.

«Зариф в среду в рамках постоянных консультаций глав МИД Ирана и России, в особенности по вопросу СВПД (ядерной сделки. — RT), посетит Москву», — указывается в заявлении.

Ранее Лавров обсудил с главой Зарифом ситуацию в Сирии.

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