Глава МИД Ирана посетит Москву для переговоров с Лавровым

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф намерен приехать в Москву 10 января, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Касеми.

«Зариф в среду в рамках постоянных консультаций глав МИД Ирана и России, в особенности по вопросу СВПД (ядерной сделки. — RT), посетит Москву», — указывается в заявлении.

Ранее Лавров обсудил с главой Зарифом ситуацию в Сирии.