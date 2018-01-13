В МИД России прокомментировали заявление Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве негативно оценивают заявление президента США Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания», — заявил он, говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

По его словам, решение о продлении заморозки антииранских санкций на определённое время «это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует».

«Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — добавил Рябков.

Ранее Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном в случае отказа ЕС изменить её условия. Также стало известно, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц, при этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.

15 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о возможном выходе из ядерной сделки в случае возобновления санкций США.

Востоковед Карине Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход Ирана из ядерного соглашения.