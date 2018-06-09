«Последний аргумент»: как разногласия между США и ЕС усиливают их стремление договариваться с Россией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил России вернуться за стол переговоров G7. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступала против подобного шага. Однако Берлин изъявил готовность работать с РФ там, где у него не получается сотрудничать с Вашингтоном. На фоне усиления разногласий между США и союзниками по «семёрке» каждая из сторон всё чаще обращает внимание на Москву. Политологи считают, что в подобной ситуации у России появляется широкое поле для манёвра.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, отправляясь в Канаду на саммит «Большой семёрки», заявил, что Россию необходимо вернуть в эту организацию, вновь расширив её до восьми членов.

«Нравится вам или нет (и это, может быть, политически некорректно говорить), но нам надо управлять миром. И если G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, представители Москвы должны участвовать в саммитах G7.

«Почему мы проводим встречу, когда России на ней нет? Я буду это рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть на встрече, должна быть её частью», — добавил Трамп.

«Пример политического троллинга»

Напомним, Россия присоединилась к международному клубу, первоначально объединявшему семь наиболее крупных экономик мира, в 1997 году. После воссоединения Крыма с Россией, в 2014-м страны Запада отказались участвовать в совместных мероприятиях с Москвой.

После этого в Кремле пересмотрели своё отношение к этому международному форуму. И эта критическая позиция пока остаётся неизменной. «Мы делаем акцент на других форматах», — заявил, комментируя призыв Дональда Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предложение американского лидера поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против подключения России к формату, сообщает телеканал ZDF. По данным СМИ, против также высказались власти Канады.

Председатель Евросовета Дональд Туск подчеркнул, что важнее убедить США сохранить существующий формат «семёрки», чем искать что-то новое. А председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Квебеке по случаю открытия саммита, заявил, что диалог с Россией и так ведётся. Он привёл в качестве примера своё участие в Петербургском экономическом форуме в прошлом году.

Ранее, 6 июня, выступая в бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель подчёркивала, что возвращение к временам «Большой восьмёрки» исключено.

«Прекрасный пример политического троллинга со стороны американского президента, о чём говорит и синхронность двух этих заявлений», — прокомментировал RT сложившуюся ситуацию ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Дональд Трамп

© Kevin Lamarque / Reuters

«Думаю, что это троллинг партнёров по «семёрке», — согласился с этим мнением в интервью RT и профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

По словам эксперта, таким образом американский лидер поставил на место коллег, с которыми у него в последнее время испортились отношения.

«Трамп подчеркнул тем самым, что никаких глобальных проблем без России они «семёркой» решить не смогут, а Путин — лидер уровня его, Трампа, а не европейцев или канадцев», — отмечает политолог.

Ранее на фоне усиления разногласий с США отношения Москвы с Берлином и Парижем интенсифицировались. В прошлом месяце в России побывали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Ряд американских СМИ, в частности The National Interest, заявили даже о сближении Германии и России.

Отгородиться не получится

Накануне о желательности взаимодействия с Москвой заявил в интервью Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. С его точки зрения, Германия должна искать новых партнёров и взаимодействовать, например, с Россией и Китаем по иранской ядерной программе или играть роль брокера между Россией и США по сирийской проблеме.

Обосновал такую корректировку внешнеполитического курса министр осложнением отношений со Штатами.

«У нас есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать», — заявил глава немецкой дипломатии.

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По его словам, эти разногласия — касающиеся выхода США из ядерной сделки с Ираном, отказа от Парижского соглашения по климату и недавнего введения пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС и Канады — вызывают существенные проблемы в отношениях между странами ЕС и Соединёнными Штатами.

«В прошлом Америка выступала в качестве стабилизирующего фактора, обеспечивавшего безопасность Европы. А сегодня американцы своими действиями ставят безопасность Европы под удар, — считает Маас. — Мы больше не можем безоговорочно полагаться на Америку при нынешней президентской администрации».

Как заявил Камкин, в отношениях европейских стран и США существует «масса ситуативных разногласий, которые, накопившись, рискуют превратиться в критические противоречия».

И хотя европейские политики в целом ориентированы на сохранение евро-атлантического союза, агрессивная националистическая риторика Трампа вызывает озабоченность политического класса ЕС, считает эксперт.

Владимир Путин и Ангела Меркель

© Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

В то же время разногласия с США ведут к тому, что европейские лидеры обращают больше внимания на Россию, несмотря на то что не отказываются от санкций.

«И Макрон, и Меркель понимают, что полностью отгородиться железной стеной от востока не получится. Есть такие проблемы, как Украина, которые требуют диалога, — утверждает Камкин. — С другой стороны, возможно, они делают это в пику США».

Он отметил, что сразу после визитов в Вашингтон и Сочи Ангела Меркель в мае 2018-го посетила и Пекин, что говорит о поиске Германией разных точек опоры на мировой арене.

«Поеду договариваться с Путиным» сейчас звучит как последний аргумент европейской политики, — утверждает эксперт. — Полностью изолировать Россию невыгодно самим европейцам. Всегда найдутся не менее интересные партнёры, которые будут рады занять пустующую нишу».

Без альтернатив

Немецкий министр иностранных дел был не единственным, кто в преддверии саммита резко раскритиковал Трампа. Ещё более жёстко высказался о позиции США президент Франции Эммануэль Макрон. Он намекнул Трампу, что тот может оказаться на саммите G7 в одиночестве.

«Президент США, возможно, не против изоляции, но и мы не против того, чтобы подписать соглашение между шестью странами», — написал он в своём Twitter.

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В свою очередь хозяин саммита G7 Джастин Трюдо отметил, что на введение американских пошлин на канадские товары Оттава отреагирует своими заградительными мерами.

Трамп в ответ раскритиковал европейцев и канадцев.

«Пожалуйста, сообщите премьер-министру (Канады Джастину. — RT) Трюдо и президенту (Франции Эммануэлю. — RT) Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры», — отметил Трамп в своём Twitter.

Он призвал партнёров открыть свои рынки для американских товаров. Ранее в разговоре с Трюдо, как пишут американские СМИ, Трамп припомнил канадцу сожжение Белого дома в 1814 году. Канада тогда была колонией Великобритании.

Впрочем, и британский премьер Тереза Мэй тоже впала в немилость американского лидера, правда, по другому поводу. По информации The Telegraph, Трамп отказался с ней встречаться на полях G7, оставшись недовольным содержанием и тональностью недавнего телефонного разговора. Как передаёт The Hill, вполне вероятно, что президент США вообще покинет саммит 9 июня за несколько часов до его официального завершения.

«Я не вижу перспектив у «семёрки», когда одной из сторон в ней является туз по имени Трамп, — считает Домрин. — И если предыдущие президенты США подстраивались под трансатлантическое единство, то Трамп не из таких. Он американский националист».

Владимир Путин и Си Цзиньпин

© Jason Lee / Reuters

Поэтому, по мнению политолога, при Дональде Трампе США и их союзники обречены на конфликт, что даёт новое пространство для манёвра России.

«Нам необходимо ещё более активно договариваться с товарищем Си, что Владимир Владимирович сейчас как раз и делает», — считает Домрин.

При этом, по его мнению, не нужно забывать, в каком политическом контексте сделал Трамп своё заявление.

«И конечно, необходимо будет выстраивать диалог между лидерами, которые определяют мировую политику, а их всего три: Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин», — заключил политолог.