Лавров заявил, что Евросоюзу не позволяют проявлять самостоятельность

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Евросоюзу, внутри которого происходят непростые процессы, пока не позволяют проявлять самостоятельность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии.
Лавров заявил, что Евросоюзу не позволяют проявлять самостоятельность
  • © Yves Herman
  • РИА Новости

Глава МИД отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы ЕС был сплочённым и самостоятельным партнёром, однако, по словам Лаврова, «такую самостоятельность ему не очень-то позволяют проявлять», передаёт ТАСС.

Министр подчеркнул, что внутри ЕС «идут достаточно противоречивые процессы» и сталкиваются разные точки зрения на то, как развиваться дальше.

«Либо создавать единые Соединённые Штаты Европы, о которых мечтали ещё классики марксизма и как того сейчас хотят во Франции, в частности предлагая создать единый бюджет, назначить одного министра финансов и многие другие вещи, которые имеют признаки централизованного государства. С другой стороны, есть страны (их немало), которые не хотят терять свою национальную идентичность, своё самобытное лицо, историю и традиции», — добавил он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что США становятся «ненадёжным» партнёром для Европы.

В апреле французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в Европе происходит «гражданская война» между либеральной демократией и авторитаризмом.

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