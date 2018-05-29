Лавров заявил, что Евросоюзу не позволяют проявлять самостоятельность

Евросоюзу, внутри которого происходят непростые процессы, пока не позволяют проявлять самостоятельность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии.

Глава МИД отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы ЕС был сплочённым и самостоятельным партнёром, однако, по словам Лаврова, «такую самостоятельность ему не очень-то позволяют проявлять», передаёт ТАСС.

Министр подчеркнул, что внутри ЕС «идут достаточно противоречивые процессы» и сталкиваются разные точки зрения на то, как развиваться дальше.

«Либо создавать единые Соединённые Штаты Европы, о которых мечтали ещё классики марксизма и как того сейчас хотят во Франции, в частности предлагая создать единый бюджет, назначить одного министра финансов и многие другие вещи, которые имеют признаки централизованного государства. С другой стороны, есть страны (их немало), которые не хотят терять свою национальную идентичность, своё самобытное лицо, историю и традиции», — добавил он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что США становятся «ненадёжным» партнёром для Европы.

В апреле французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в Европе происходит «гражданская война» между либеральной демократией и авторитаризмом.