Макрон заявил, что политические разногласия в Европе напоминают гражданскую войну

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе происходит некая «гражданская война» между либеральной демократией и авторитаризмом.
Макрон заявил, что политические разногласия в Европе напоминают гражданскую войну
  • Reuters

Отмечается, что Макрон призвал противостоять «сладкозвучной песне» популизма.

«Кажется, что существует какая-то европейская гражданская война, в которой наши различия и иногда наш национальный эгоизм являются более важными, чем представление единого лица миру», — цитирует Макрона The Local.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ближайшие годы будут решающими в вопросе сохранения единства Европейского союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных