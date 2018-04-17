Макрон заявил, что политические разногласия в Европе напоминают гражданскую войну

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе происходит некая «гражданская война» между либеральной демократией и авторитаризмом.

Отмечается, что Макрон призвал противостоять «сладкозвучной песне» популизма.

«Кажется, что существует какая-то европейская гражданская война, в которой наши различия и иногда наш национальный эгоизм являются более важными, чем представление единого лица миру», — цитирует Макрона The Local.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ближайшие годы будут решающими в вопросе сохранения единства Европейского союза.