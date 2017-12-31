Меркель заявила, что считает ближайшие годы решающими в вопросе сохранения единства ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ближайшие годы будут решающими в вопросе сохранения единства Европейского союза.

Об этом говорится в новогоднем обращении главы правительства, предоставленного пресс-службой кабинета.

«Будущее Германии… неотделимо от будущего Европы. 27 государств в Европе должны работать активнее, чем когда-либо, чтобы сохранить единство сообщества. Это будет решающим вопросом следующих лет», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечает канцлер, европейцы должны будут решить, будут ли они строить экономически успешную и справедливую Европу, а также защищать общие внешние границы и безопасность граждан.

Ранее стало известно, что около трети граждан Франции и Германии поддерживают идею создания «Соединённых Штатов Европы».