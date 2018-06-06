Меркель оценила вероятность возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что присоединение России к G7 пока невозможно.

«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», — цитирует Bild канцлера.

При этом, по её словам, в настоящее время нет возможности для возвращения к формату G8.

Ранее в бундестаге отметили, что Россию необходимо вернуть в G8 для создания противовеса Соединённым Штатам.

4 июня в Кремле подчеркнули, что что актуальность G8 для России снижается.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.