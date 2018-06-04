Песков заявил, что актуальность G8 для России снижается

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что актуальность формата G8 с российской точки зрения снижается.

«Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, «двадцатка», где Россия принимает активное участие», — сказал Песков.

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что считает необходимым возвращение России в состав G8 для создания противовеса интересам США на будущих саммитах.

15 мая эксперт в беседе с НСН также оценил призыв немецкого политика Кристиана Линднера вернуться к формату G8.

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